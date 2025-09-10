Ein Ausflugsziel kann noch so verlockend sein – wenn man es als Mensch mit Behinderung nicht barrierefrei erreichen kann, nützt das alles nichts. Unsere Zeitung hat bei Experten nachgefragt, wie barrierefrei Rheinland-Pfalz mit Blick auf Urlaub ist.

Wer mit einer Behinderung lebt, der muss bei der Urlaubsplanung vorab genau recherchieren, damit die schönen freien Tage auch wirklich unbeschwert vor Ort verlebt werden können. Das Stichwort lautet hier „Barrierefreiheit“. Doch wie ist es um ebendiese im Tourismus in Rheinland-Pfalz eigentlich bestellt? Eine Antwort auf diese Frage wird es am 15. September im food hotel Neuwied im Rahmen der Zertifizierungsveranstaltung „Barrierefreies Rheinland-Pfalz“ geben. Dort sollen 60 touristische Betriebe und Gastgeber aus dem Land für ihr besonderes Engagement in Sachen Barrierefreiheit ausgezeichnet werden. Ausgerichtet wird die Veranstaltung von Rheinland-Pfalz Tourismus. Vorab hat unsere Zeitung mit Sina Sefrin gesprochen, die dort als Projektleiterin „Barrierefreies Rheinland-Pfalz“ arbeitet.

Unser Bundesland, sagt Sefrin, verfügt inzwischen über mehr als 400 nach den Kriterien von „Reisen für Alle“ zertifizierte Betriebe und Angebote. Bei „Reisen für Alle“ handelt es sich um ein bundesweit einheitliches Kennzeichnungssystem, welches auf einer Prüfung vor Ort durch geschulte Erheber basiert. Dank dieses Systems können Urlaubsplanende mit einer Behinderung einsehen, ob das Hotel, das Restaurant oder das angedachte Ausflugziel den eigenen Anforderungen und Bedürfnissen überhaupt Rechnung trägt.

Nur Bayern mache es noch besser

Mit Blick auf barrierefreie Tourismusangebote in Rheinland-Pfalz berichtet Sefrin: „Dabei wird die gesamte touristische Servicekette abgedeckt – von Unterkünften und Gastronomie über Ausflugsziele, Museen und Thermen bis hin zu Tierparks sowie Wander- und Radwegen.“ Das Angebot erstrecke sich dabei flächendeckend über alle zehn touristischen Regionen: vom Ahrtal und der Eifel über Hunsrück, Lahntal und Mosel bis hin zur Nahe, der Pfalz, Rheinhessen, dem Romantischen Rhein und dem Westerwald. Sefrin unterstreicht: „Mit dieser Vielfalt belegt Rheinland-Pfalz nach Bayern bundesweit den zweiten Platz bei der Zahl der nach ,Reisen für Alle‘ zertifizierten Betriebe und gilt damit als Vorreiter im barrierefreien Tourismus in Deutschland.“

Barrierefreier Tourismus in Rheinland-Pfalz richte sich nicht allein an Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, sondern ebenso an Gäste mit Seh- oder Hörbehinderung, an blinde oder gehörlose Menschen sowie an Personen mit kognitiven Einschränkungen. So stünden für mobilitätseingeschränkte Reisende beispielsweise rollstuhlgerechte Zimmer, stufenlose Zugänge und angepasste Sanitärräume zur Verfügung.

Auch so kann Barrierefreiheit aussehen

Sefrin zählt weitere Beispiele auf: „Blinde und sehbehinderte Menschen profitieren von Audioguides, Brailleschrift, kontrastreicher Beschilderung, taktilen Leitsystemen oder Tastobjekten. Für gehörlose oder hörbehinderte Gäste gibt es zum Beispiel induktive Höranlagen, optische Signalgeber und schriftliche Informationen und Menschen mit kognitiven Einschränkungen finden unter anderem Angebote in einfacher Sprache, klare Piktogramme, strukturierte Abläufe und unterstützende Bildmaterialien.“

Wie Sefrin berichtet, gibt es im Bundesland eine ganze Menge vorbildlicher Beispiele für „gelebte Barrierefreiheit – einige davon direkt vor unserer Haustür.“ Die Expertin nennt unter anderem das Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein in Koblenz, da dieses stufenlos zugänglich sei und ein breites Spektrum an Führungen bereithalte. Dies gelte für sehbehinderte und blinde Menschen, für hörbehinderte und gehörlose Gäste und für Menschen mit Gehbehinderung oder Rollstuhlnutzende. Sefrin geht ins Detail: „Ergänzt wird das Angebot durch Tastmodelle im Außenbereich, schriftliche und akustische Informationen zu Exponaten in Form von Audioguides und Filmen für das eigene Smartphone sowie durch Hilfsmittel wie Rollstühle und Rollatoren.“

Die Expertin hebt außerdem noch den barrierefreien Wander- und Radweg „Wäller ALLEen Weg“ in Wallmerod (Westerwald) als Vorzeigebeispiel hervor: Eine stillgelegte Bahnstrecke zwischen Wallmerod und Westerburg wurde auf einer Strecke von 12 Kilometern barrierefrei ausgebaut.