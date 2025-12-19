„Es geht nicht um Riesling, es geht um den Boden“

In Winningen endet eine Ära: Familie Heymann-Löwenstein verabschiedet sich aus ihrem weltbekannten Weingut. Mit Reinhard Löwenstein geht ein Winzer in den Ruhestand, der weit über die Mosel hinaus Spuren hinterlässt. Wir trafen ihn zum Gespräch.
Lesezeit 9 Minuten
Heymann-Löwenstein – der Name des international renommierten Weinguts in Winningen an der Mosel ist verwoben mit Begriffen wie Terroir-Wein, Spitzen-Riesling, Terrassenmosel, Schiefer und Nachhaltigkeit. Die Liste ließe sich problemlos über mehrere Zeilen dieses Textes weiterführen.