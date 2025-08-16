Die Polizei wird morgens zu einem handgreiflichen Streit gerufen. Als die Beamten eingreifen, wird einer von ihnen selbst verletzt.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Die Polizei hat bei einem Einsatz in Bad Kreuznach einen Taser gegen einen Mann eingesetzt. Die Beamten waren am Morgen gerufen worden, weil sich mehrere Männer vor einem Lokal im Freien stritten und sich dabei auch gegenseitig verletzten, wie die Polizei mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen und bei zwei der Streitenden eingriffen, leisteten die beiden 26 und 27 Jahre alten Männer demnach Widerstand. Dabei sei ein Beamter leicht verletzt worden. Um weitere Angriffe zu verhindern, setzten die Polizisten bei dem 26-Jährigen einen Taser ein.

Die zwei Männer seien anschließend zur Polizeiwache gebracht worden. Der 26-Jährige kam in Gewahrsam. Gegen sie werde nun ermittelt, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.