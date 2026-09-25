Gastbeitrag Wirtschaft WHU-Expertin: Fehlende Finanzbildung kann teuer werden Nadine Kammerlander 25.09.2026, 12:23 Uhr

i Bankgeschäfte werden heutzutage immer häufiger auf dem Smartphone erledigt, Konsumkredite auf Knopfdruck abgeschlossen. Aber wissen die Menschen auch wirklich, was dahinter steckt? Ein solides Finanz-Basiswissen ist notwendig, sagt WHU-Professorin Nadine Kammerlander (Symbolbild). Monika Skolimowska. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Pisa-Studie hat Deutschland ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Am „Finanz-Pisa“ aber nimmt das Land gar nicht mehr teil. Fehlendes Finanzwissen kann teuer werden, schreibt WHU-Professorin Nadine Kammerlander in einem Gastbeitrag.

Über Geld redet man nicht. Zumindest nicht in Deutschland. Diesen Eindruck kann man zumindest bekommen, wenn man sich die diesjährigen Neuigkeiten rund um die Pisa-Studie anschaut. Damit meine ich nicht das schlechte Abschneiden der Schülerinnen und Schüler in Deutschland, denn das ist leider keine Neuigkeit mehr.







Artikel teilen

Artikel teilen