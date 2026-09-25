Die Pisa-Studie hat Deutschland ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Am „Finanz-Pisa“ aber nimmt das Land gar nicht mehr teil. Fehlendes Finanzwissen kann teuer werden, schreibt WHU-Professorin Nadine Kammerlander in einem Gastbeitrag.
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Über Geld redet man nicht. Zumindest nicht in Deutschland. Diesen Eindruck kann man zumindest bekommen, wenn man sich die diesjährigen Neuigkeiten rund um die Pisa-Studie anschaut. Damit meine ich nicht das schlechte Abschneiden der Schülerinnen und Schüler in Deutschland, denn das ist leider keine Neuigkeit mehr.