Ballettdirektor Steffen Fuchs zeigt in seiner aktuellen Choreografie am Theater Koblenz, wie unterschiedlich Tanz aussehen kann. Ein Gespräch über schöne Linien, ihren bewussten Bruch und die Grenzen der klassischen Ausbildung.
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Koblenz. Erst weite neoklassische Bewegungen, dann ein konzentriertes Kammerspiel: Mit seinem Abend „Zwischen den Stunden“ hat Ballettdirektor Steffen Fuchs die Saison am Theater Koblenz eröffnet (wir berichteten). Zwischen seinen Choreografien zu zwei Konzerten von Kevin Puts steht ein Stück zu Mozarts Streichquartett Nr.