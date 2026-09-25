Ballettpremiere Mainz
Ist das eigentlich noch Ballett?
Das Koblenzer Ensemble bewältig im neuen Ballettabend "Zwischen den Stühlen" ein großes Stilsprektrum von neuklassischem Ballett
Das Koblenzer Ensemble bewältig im neuen Ballettabend "Zwischen den Stühlen" ein großes Stilsprektrum von neuklassischem Ballett bis zu Tanztheater, Choreograf ist Ballettdirektor Steffen Fuchs (sitzend), hier bei Proben im Ballettsaal.
Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Ballettdirektor Steffen Fuchs zeigt in seiner aktuellen Choreografie am Theater Koblenz, wie unterschiedlich Tanz aussehen kann. Ein Gespräch über schöne Linien, ihren bewussten Bruch und die Grenzen der klassischen Ausbildung.

Lesezeit 3 Minuten
Koblenz. Erst weite neoklassische Bewegungen, dann ein konzentriertes Kammerspiel: Mit seinem Abend „Zwischen den Stunden“ hat Ballettdirektor Steffen Fuchs die Saison am Theater Koblenz eröffnet (wir berichteten). Zwischen seinen Choreografien zu zwei Konzerten von Kevin Puts steht ein Stück zu Mozarts Streichquartett Nr.
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