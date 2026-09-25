Erst seit einigen Jahren wird das Thema Sternenkinder sichtbar. Und damit auch die Trauer der Eltern über den Verlust ihres Kindes. Die ehemalige Pfarrerin Vera Zens hat selbst vier Fehlgeburten durchlebt und macht sich heute für das Thema stark.

In der heutigen Podcastfolge von „überLeben“, dem RZ-Podcast über Tod und Trauer geht es um das Thema Sternenkinder. Erst seit einigen Jahren bekommt dieses Thema einen Platz in der Gesellschaft. Vera Zens ist bei Host Nina Borowski im Podcaststudio zu Gast. Die ehemalige Pfarrerin setzt sich für das Thema ein. Denn Sie weiß, wie es sich anfühlt.

Vera Zens wusste schon als Kind: Ich möchte Pfarrerin werden. Sie studiert evangelische Theologie und arbeitet in Trier als Pfarrerin. Nach der Geburt ihres Sohnes möchten ihr Mann und sie noch ein weiteres Kind. Weil die erste Schwangerschaft völlig problemlos verlaufen ist, ist es für Vera Zens gar nicht im Rahmen des Möglichen, dass es beim zweiten Mal anders sein könnte. Während eines Kontrolltermins beim Frauenarzt bekommt sie dann die Nachricht, dass es keine Herztöne mehr gibt und ihr Baby gestorben ist. Vera Zens trifft diese Nachricht völlig unvorbereitet. Und nicht nur das. Es folgen drei weitere Fehlgeburten innerhalb von zwei Jahren. Diese Zeit verändert für Vera Zens alles. Sie findet keinen Halt mehr in ihrem Glauben. Nach der Geburt ihrer Tochter, ihrer sechsten Schwangerschaft, die gut verläuft, ist ihr klar: „Für mich gibt es kein Zurück in den Pfarrberuf.“ Ein großer Schritt. Doch heute weiß die junge Mutter: „Das war mein Weg“ und ergänzt: „Meine Tochter hat natürlich auch ganz viel geheilt.“

Zens arbeitet heute als freie Rednerin und begleitet Beerdigungen, Hochzeiten und Willkommensfeiern. „Ich mache all die Dinge, die ich als Pfarrerin immer besonder gern mochte. Ich begleite Menschen“, sagt sie. Dazu leitet sie eine Gruppe für Mütter von Sternenkindern. Sie möchte das Thema sichtbar machen und den Müttern zeigen, dass sie damit nicht alleine sind. Vera Zens sagt heute: „Ich liebe das Leben in all seinen Facetten. Alles gehört dazu. Momente voller Freude und Glitzer und Zeiten, in denen es schwer ist.“

Das ganze Gespräch gibt es ab sofort im Podcast. Jetzt reinhören!

„überLeben“-Staffel zwei – Die Folgen

Jeden Freitag erscheint eine neue Folge.

- Folge 7: „Es wird nie mehr ein Tag so sein wie der davor“ – Bruder Stephan Oppermann (4. September)

- Folge 8: „ Das ist das Härteste, was man erleben kann “ – Christa Albrecht (11. September)

- Folge 9: „Trauer ist Höchstleistung für den Körper“ – Christina Gippert (18. September)

- Folge 10: „Meine Tochter hat viel geheilt“ – Vera Zens (25. September)

- Folge 11: „Auf uns muss man keine Rücksicht nehmen“ – Bianca Schott, Dirk Griesel, Jutta Jellinek (2. Oktober)

- Folge 12: „Wir haben nie nach dem ’warum’ gefragt“ – Maike Vogt (9. Oktober)

- Folge 13: „Ich bin bei mir angekommen“ – Ina Rohlandt (16. Oktober)

Alle Folgen gibt es unter www.ku-rz.de/ueberleben