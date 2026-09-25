Große Freude in der Landeshauptstadt: Das Staatstheater Mainz ist „Opernhaus des Jahres“: In der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift „Opernwelt“ wird das Haus für seine Arbeit in der vergangenen Spielzeit ausgezeichnet.
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Das Staatstheater Mainz ist „Opernhaus des Jahres“. In der jährlichen Umfrage unter 40 nationalen und internationalen Kritikern der Fachzeitschrift „Opernwelt“ wurde das Haus für seine Arbeit in der Spielzeit 2025/26 ausgezeichnet. Die Ergebnisse veröffentlicht das am Freitag, 25.