Kritikerumfrage Mainz ist „Opernhaus des Jahres“ Claus Ambrosius 25.09.2026, 08:17 Uhr

i Das Staatstheater Mainz kann sich über den Titel "Opernhaus der Jahres" freuen: Internationale Kritiker haben dafür in der Jahresumfrage der Fachzeitschrift "Opernwelt" votiert. Arne Dedert. picture alliance/dpa

Große Freude in der Landeshauptstadt: Das Staatstheater Mainz ist „Opernhaus des Jahres“: In der Kritikerumfrage der Fachzeitschrift „Opernwelt“ wird das Haus für seine Arbeit in der vergangenen Spielzeit ausgezeichnet.

Das Staatstheater Mainz ist „Opernhaus des Jahres“. In der jährlichen Umfrage unter 40 nationalen und internationalen Kritikern der Fachzeitschrift „Opernwelt“ wurde das Haus für seine Arbeit in der Spielzeit 2025/26 ausgezeichnet. Die Ergebnisse veröffentlicht das am Freitag, 25.







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