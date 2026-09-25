Sicherheitsvorfall am Hahn? Was Planespotter berichten
Flugzeugfans treffen sich am Flughafen Hahn im Hunsrück, um besondere Maschinen zu fotografieren. Plötzlich kommt die Security. Was steckt dahinter? Und was sagt das rheinland-pfälzische Innenministerium dazu?
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Für die Planespotter aus der Region ist der Flughafen Hahn ein besonderer Ort. Der ehemalige US-Militärflugplatz im Hunsrück wird heute für den Passagier- und Frachtverkehr genutzt. Daneben ist der Flughafen für militärische Transporte von Bedeutung. Das Interesse von Flugzeugbegeisterten ist deshalb groß, da sie dort immer wieder Maschinen fotografieren und die Bilder untereinander teilen können.