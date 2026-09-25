Verunsicherung am Flughafen Sicherheitsvorfall am Hahn? Was Planespotter berichten 25.09.2026, 06:00 Uhr

i Planespotter sind Luftfahrt-Fans, die in ihrer Freizeit gern besondere Maschinen an Flughäfen fotografieren. Auch der Hahn ist ein beliebter Anlaufpunkt für die Community. Dort kam es zuletzt aber zu irritierenden Begegnungen, berichten Spotter. Wir haben bei den Behörden nachgefragt (Symbolfoto). Marijan Murat. picture alliance/dpa

Flugzeugfans treffen sich am Flughafen Hahn im Hunsrück, um besondere Maschinen zu fotografieren. Plötzlich kommt die Security. Was steckt dahinter? Und was sagt das rheinland-pfälzische Innenministerium dazu?

Für die Planespotter aus der Region ist der Flughafen Hahn ein besonderer Ort. Der ehemalige US-Militärflugplatz im Hunsrück wird heute für den Passagier- und Frachtverkehr genutzt. Daneben ist der Flughafen für militärische Transporte von Bedeutung. Das Interesse von Flugzeugbegeisterten ist deshalb groß, da sie dort immer wieder Maschinen fotografieren und die Bilder untereinander teilen können.







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