Bonnerin legt neues Buch vor
Ingrid Schampel: Zweiter Erotikroman mit 95
Sorgte mit ihrem Erotikromandebüt im stolzen Alter von 93 Jahren bundesweit für Aufsehen und hat nun eine Fortsetzung vorgelegt:
Sorgte mit ihrem Erotikromandebüt im stolzen Alter von 93 Jahren bundesweit für Aufsehen und hat nun eine Fortsetzung vorgelegt: Ingrid Schampel.
Hakalmaz Manus

Wer dachte, für Erotik(-Romane) sei man irgendwann zu alt, kennt Ingrid Schampel nicht. Mit 93 feierte die Bonner Autorin ihr Debüt in diesem Genre, nun legt sie in bewährter Freizügigkeit sogar noch einmal nach. Worum es in ihrem neuen Buch geht.

Lesezeit 1 Minute
Sie hat es schon wieder getan: Nach ihrem deutschlandweit beachteten Erotikromandebüt „Die schamlosen Offenbarungen der Mrs. Warren“ hat Ingrid Schampel – inzwischen 95 Jahre alt – vor Kurzem den zweiten Band der Reihe vorgelegt. Dessen Inhalt dreht sich diesmal um „Die zärtlichen Offenbarungen des Mathias Grey“ – und wer sich aufgrund des Namens an den verfilmten Bestseller „Fifty Shades of Grey“ erinnert fühlt, liegt damit in Sachen ...
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