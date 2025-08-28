In Zell an der Mosel stellen zwei Kunden einen Ladendieb. Was sagt die Polizei dazu?

Zell (dpa/lrs) – Zwei Kunden haben in Zell an der Mosel einen fliehenden mutmaßlichen Ladendieb zu Fuß eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er hatte in einem Supermarkt mehrere Waren, darunter eine Flasche Whiskey, in einen Rucksack gesteckt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann ging demnach an der Kasse vorbei, ohne zu zahlen, und floh, als ein Mitarbeiter ihn ansprach.

Die Polizei lobte das beherzte Eingreifen der beiden Kunden, mahnte jedoch, in solchen Situationen stets die eigene Sicherheit im Blick zu behalten.