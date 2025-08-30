Die Bauarbeiten an der Moseltalbrücke schreiten voran. Mitte September stehen Fahrbahnausbesserungen an. Dazu muss die Richtungsfahrbahn Speyer für mehrere Tage gesperrt werden. Was wann geplant ist.

Die Sanierung der Moseltalbrücke zwischen Dieblich und Winningen spielt sich die meiste Zeit auf der Unterseite der Fahrbahn ab – für Vorüberfahrende weitgehend unsichtbar und bis auf die seit Monaten geltenden Verkehrseinschränkungen für Autofahrer auch einigermaßen folgenlos. Das ändert sich Mitte September für mehrere Tage: Wegen Arbeiten an der Fahrbahndecke muss die Richtungsfahrbahn Speyer der A61 vom 12. bis zum 15. September voll gesperrt werden. Wer also nach Süden fahren will, muss sich auf Umwege einstellen.

Seit September 2024 arbeitet die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes an der Sanierung der Autobahnbrücke, die das Moseltal in einer Höhe von 136 Metern überspannt. Vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren waren bei einer turnusgemäßen Überprüfung der Brücke Rissbildungen an den Schweißnähten im Brückenkörper entdeckt worden. Die jetzt anstehenden Fahrbahnarbeiten stehen nur in mittelbarem Zusammenhang damit, allerdings stehen auch Schweißarbeiten auf der Brückenoberseite an.

i Mitte September stehen Fahrbahnarbeiten an der Moseltalbrücke an - dazu muss die Fahrbahn Richtung Süden (rechts im Bild) für mehrere Tage gesperrt werden. Tim Kosmetschke

In Angriff genommen werden sie von Freitag, 12. September, circa 22 Uhr, bis Montag, 15. September, circa 5 Uhr, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Dazu muss die A61 in Fahrtrichtung Speyer zwischen der Anschlussstelle (AS) Koblenz-Metternich und der AS Koblenz-Dieblich gesperrt werden. Von der Sperrung betroffen sind ebenfalls die Parkplätze Moseltal West und Sandkaul.

Der Verkehr gen Süden wird folgendermaßen umgeleitet: Ab dem Autobahnkreuz Koblenz geht es über die A48 bis zur AS Koblenz-Nord, dann weiter über die B9 durch Koblenz durch zur B327 (Hunsrückhöhenstraße), dann zurück zur A61 (AS Koblenz-Waldesch).

Verkehrsteilnehmer, die von der AS Koblenz-Metternich und aus Richtung Koblenz kommen, werden über Koblenz-Metternich nach Bisholder, weiter über die B416 nach Kobern-Gondorf und Dieblich sowie über die B411 bis zur AS Koblenz-Dieblich geleitet. Hinweise auf die Sperrung werde auch schon am Autobahndreieck Dernbach (A3/A48) eingerichtet. red