Roman Arnold ist Canyon – er hat das weltweit operierende Unternehmen in Koblenz gegründet, er steht für seine Geschichte wie kein zweiter. Jetzt kehrt er nach fünf Jahren in die operative Leitung zurück – für „absehbare Zeit“, wie ein Sprecher sagt.

Der blaue Autoanhänger sieht ziemlich verschrammt aus. Hier und da blättert die Farbe ab. In der hochmodernen, durchgestylten Canyon-Zentrale in Koblenz fällt er sofort auf – und das soll er auch. Das alte Vehikel mit der Aufschrift „Rad-Sport-Arnold“ ist das Sinnbild für den Gründungsmythos des Fahrradherstellers. Mit diesem Anhänger am Mercedes fuhren Roman Arnold und sein Vater einst nach Italien, um Fahrradzubehör zu kaufen, das sie dann von Koblenz aus weiterverkauften. Die Keimzelle von Canyon. Roman Arnold legte die Basis für die Firma 1985, machte sie in den folgenden Jahrzehnten zu einer weltweiten Marke. 2020 zog er sich aus der operativen Unternehmensführung zurück. Jetzt, fünf Jahre später, kehrt er zurück. Warum?

„Mit der Rückkehr von Roman Arnold als Executive Chairman knüpft Canyon an seine Ursprünge an und entwickelt daraus neue Impulse für die Zukunft“, heißt es in der am Donnerstag verschickten Pressemitteilung, die in der Fahrrad-Community als Überraschung wahrgenommen wurde. „Executive Chairman“ – das kann man mit „geschäftsführender Vorstandsvorsitzender“ übersetzen. Arnold schlüpft also wieder in die zentrale Rolle. Dort macht Nicolas de Ros Wallace Platz, der dreieinhalb Jahre lang an der Spitze des Unternehmens stand – und nun in beiderseitigem Einvernehmen geht, wie betont wird.

i Koblenz ist die Heimat von Canyon. Canyon

Zum Abschied werden ihm per Pressemitteilung wortreiche und wohlmeinende Girlanden geflochten. De Ros Wallace habe Canyon „durch eine Phase des Wachstums und des Wandels geführt“, heißt es unter anderem. „Unter seiner Führung hat sich der Umsatz auf 800 Millionen Euro fast verdoppelt.“ Der CEO habe die Markenposition von Canyon auf dem globalen Fahrradmarkt gestärkt, die organisatorischen Fähigkeiten des Unternehmens erweitert und seinen Ruf für Innovation, Leistung und Direct-to-Consumer-Exzellenz gefestigt, also das Direktvertriebskonzept, das unverrückbar zur Canyon-DNA gehört.

„Nico hat Canyon in einer wichtigen Phase unserer Entwicklung wertvolles Fachwissen und neue Perspektiven gebracht“, lobt Roman Arnold im Namen des Vorstands. De Ros Wallace war 2022 zu Canyon gekommen – von Nike. „Ich bin stolz auf das, was wir als Team gemeinsam erreicht haben“, sagt der scheidende CEO.

i Der blaue Anhänger, mit dem alles begann, steht in der Firmenzentrale. Dan Zoubek/Canyon

Und doch darf zumindest vermutet werden, dass es eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Kurs gab, den Canyon zuletzt genommen hat. Und der in gewisse finanzielle Schwierigkeiten führte. Wirtschaftlich, so berichtete das zur „Spiegel“-Gruppe gehörende „Manager Magazin“, habe das Unternehmen verstärkt unter Druck gestanden: „Hohe Lagerbestände und aggressive Rabattaktionen schmälerten die Gewinnmargen, und die Bilanz weist seit 2024 deutlich gestiegene Verluste“, heißt es dort.

Canyon selbst veröffentliche keine Geschäftsberichte, dafür aber Mehrheitseigner Groupe Bruxelles Lambert (GBL), eine Brüsseler Investmentholding. Und laut dem lief 2024 ein Nettoverlust von 38 Millionen Euro auf – nach 14 Millionen Euro Verlust im Jahr zuvor. Auch für das laufende Jahr stehen die Zeichen auf Alarm, laut dem Bericht fuhr Canyon im ersten Quartal 2025 einen Nettoverlust von 4 Millionen Euro ein. Die GBL wertete ihre Canyon-Beteiligung laut Jahresbericht 2024 um rund 43 Prozent auf 261 Millionen Euro ab.

Hat der Wechsel an der Unternehmensspitze also mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun? Nein, antwortet ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage unserer Zeitung. „Es fanden offene Gespräche statt, und GBL, Roman und Nico waren sich einig, dass dies der richtige Zeitpunkt für den Wechsel war“, heißt es weiter. De Ros Wallace habe während seiner Zeit bei Canyon „einen starken Beitrag geleistet“, er verlasse das Unternehmen mit Respekt und Dankbarkeit. „Er wird ein willkommenes Mitglied der Canyon-Familie bleiben und hat maßgeblich zur Canyon-Geschichte beigetragen.“ De Ros Wallace selbst sagt, es sei ihm eine Ehre gewesen, für die Marke tätig gewesen zu sein.

Roman Arnold, inzwischen 62 Jahre alt, werde sich nun „auf die langfristige Vision und die zukünftige Strategie des Unternehmens konzentrieren“. Auffällig: Die Pressemitteilung zu seiner Rückkehr ist gespickt mit den Vokabeln, die an die Geschichte des Unternehmens erinnern. Stichwort: blauer Autoanhänger. Erwähnt werden die „Ursprünge“, die „Tradition“, die „Gründungswerte“, die „Wurzeln“. Darunter versteht das Unternehmen offenbar vor allem die enge Verbindung zu den Kunden – durch das Direktvertriebsmodell. „Roman ist ein leidenschaftlicher Radfahrer und Visionär der Branche. Er wird Canyon noch näher an unsere Kunden und Radfahrer bringen“, betont der Sprecher.

Einen neuen CEO wolle man nicht suchen: „Canyon wird von Executive Chairman Roman Arnold zusammen mit einem starken globalen Führungsteam geleitet und geführt“, erklärt der Sprecher weiter. Und fügt ein interessantes Detail zum Zeithorizont an: „Roman Arnold beabsichtigt, diese neue Rolle auf absehbare Zeit zu bekleiden.“ Was das konkret heißt – für den Moment bleibt es offen.

„Canyon ist aus Leidenschaft entstanden – aus der Liebe zum Sport und zum Radfahren. Diese Leidenschaft treibt uns bis heute an und wird uns auch in Zukunft begleiten“, wird Arnold selbst in der Pressemitteilung zitiert. Er formuliert den Anspruch des Unternehmens, das aus einem blauen Autoanhänger heraus entstand, die besten Fahrräder der Welt zu bauen. „Mit einer klaren Strategie, Teamgeist und Leidenschaft schaffen wir Mehrwert für alle: für unsere Mitarbeitenden, unsere Partner, unsere Investoren und vor allem für unsere Fahrerinnen und Fahrer. Unser Versprechen bleibt: Inspire to Ride.“

Aus der Garage auf den Weltmarkt

Canyon sieht sich als eine der innovativsten Fahrradmarken der Welt. „Was einst in der Garage von Gründer Roman Arnold begann, wuchs über die Jahre zum weltweit größten Direct-to-Consumer-Hersteller von Rennrädern, Mountainbikes, Triathlonrädern, Gravel Bikes, Citybikes und Trekkingrädern sowie E-Bikes“, heißt es auf der Internetseite. Arnold entwickelte 1996 das erste Canyon-Bike und gründete 2002 das Unternehmen unter dem heutigen Namen. „Wir verkaufen Fahrräder in mehr als 70 Länder“, sagte der bisherige CEO Nicolas de Ros Wallace im Mai 2025 in einem Interview mit unserer Zeitung. Koblenz ist bis heute das Zuhause von Canyon. Derzeit entsteht dort ein mehr als 1000 Quadratmeter großer E-Bike-Campus mit Teststrecke. Internationale Standorte (unter anderem Niederlande und USA) kommen hinzu. 2023 hieß es, dass bei Canyon und den Partnerunternehmen weltweit 1600 Menschen beschäftigt seien. red