Das Verbot unangekündigter Leistungsüberprüfungen in Schulen ruft ein gespaltenes Echo hervor. Wir bilden den aktuellen Stand der Debatte ab. Zudem geben Experten auf Argumente für ein Für und Wider des Verbots in Gastbeiträgen ein.

Mit Sätzen wie „Hefte raus, Klassenarbeit“ können Lehrer ihre Schüler in Rheinland-Pfalz seit diesem Schuljahr nicht mehr überraschen. Bildungsminister Sven Teuber (SPD) hat unangekündigte Leistungsüberprüfungen untersagt. Die Landesschüler*innenvertretung (LSV) begrüßt diese Entscheidung ausdrücklich: Vielen Schülerinnen und Schülern „ist ein Stein vom Herzen gefallen“, betont Pressereferentin Emma Lucke. Die ständige Angst vor überraschenden Tests habe oft zu unnötigem Stress und schlechten Noten geführt.

„Schule sollte kein Ort der Angst sein“, ergänzt Sarah Dowidat. Die LSV ist überzeugt, dass guter Unterricht keine unangekündigten Tests als Druckmittel braucht – und sieht in dem Verbot einen wichtigen Schritt, um den Schulalltag zu entlasten und eine Kultur des vertrauensvollen Lernens zu fördern.

Zuspruch für ein Verbot

Mit ihrem Zuspruch für ein Ende der unangekündigten Tests steht die LSV nicht allein da. So erklärt etwa der Schulleiter Rudolf Loch gegenüber unserer Zeitung: „Ein Verbot war längst überfällig.“ Loch leitet seit 17 Jahren das private Johannes-Gymnasium in Lahnstein mit gut 900 Schülerinnen und Schülern.

Auch auf Verbandsebene erhält der Bildungsminister Lob: Das Aus ungekündigter Tests wird von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sowie vom Verband für Bildung und Erziehung (VBE) begrüßt. In einer Mitteilung von Freitag erklärte auch der Kinderschutzbund Rheinland-Pfalz, Teubers Entscheidung zu stärken. Zahlreiche Reformmodelle im In- und Ausland hätten bewiesen: „Kinder und Jugendliche lernen besser, je angstfreier der Lernalltag gestaltet ist.“

Kritische Stimmen

Zu den Kritikern des Beschlusses gehören der Hauptpersonalrat (HPR) der Gymnasien und Kollegs sowie der Philologenverband. Der HPR wirft dem Ministerium vor, die Entscheidung ohne ausreichende Beteiligung der Lehrkräfte getroffen zu haben. Die Lehrkräftevertretung verweist auf rechtliche Bedenken und praktische Unklarheiten. Generell sei statt eines Verbots eine differenzierte Debatte und mehr Respekt vor der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte geboten.

Das Bildungsministerium verteidigt den Beschluss und verweist auf seine schulaufsichtliche Zuständigkeit. Ziel sei es, „Transparenz und Verlässlichkeit“ für Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte zu schaffen. „Es geht nicht um weniger, sondern um bessere Leistungen in einer Kultur des Feedbacks“, heißt es aus dem Ministerium.

Vorbild Kanada

Als Teuber seinen Beschluss öffentlich machte, hatte er erklärt: Dass mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen von sich sagen, dass sie nicht gern in die Schule gehen, hinge auch mit der Angst vor Tests zusammen. Als Vorbild für die geplanten Änderungen in der Lernkultur nannte er Kanada. Dem Land sei es gelungen, sein noch vor 20 Jahren eher verschrienes Bildungswesen grundlegend zu modernisieren.

Dies ist der Stand der aktuellen Debatte. Zu Teubers Beschluss bleibt ein Für und Wider bestehen. Unsere Zeitung bildet beide Positionen in Gastbeiträgen ab.