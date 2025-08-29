Pro: Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) befürwortet den Beschluss des Bildungsministers Teuber, unangekündigte Tests in Schulen zu verbieten. Der Vorsitzende Lars Lamowski erklärt in einem Gastbeitrag, weshalb er den Schritt sinnvoll findet.

Die Entscheidung von Bildungsminister Sven Teuber, die unangekündigten Tests abzuschaffen, hat zu Beginn des Schuljahres für viel Wirbel in den Schulen, der Politik und der Presse gesorgt. Es ist ein wichtiges Ziel, dass Schulen ein Ort sind, an dem die Schülerinnen und Schüler gerne sind und eine positive Einstellung zum Lernen vermittelt bekommen. Das Schulbarometer 2025 zeigt, dass wir noch nicht so weit sind.

Hilft die Abschaffung der unangekündigten Leistungsnachweise dabei, Schulen besser zu machen? Eindeutig ja, doch dies ist nur ein erster Schritt in die richtige Richtung. Lernprozesse funktionieren am besten ohne unnötigen Druck oder gar Angst. Die Entfaltung von Potenzialen steht im Mittelpunkt. Die Abschaffung der unangekündigten Tests nimmt den Schülerinnen und Schülern etwas vom Druck und der Angst vor schlechten Noten. So wird Raum frei, sich Wissen anzueignen, es zu vertiefen, Zusammenhänge herzustellen und Kompetenzen nachhaltig zu entwickeln.

Damit eine solche Maßnahme, wie der Wegfall der unangekündigten Leistungsnachweise ihre Wirkung richtig entfalten kann und Schule wirklich besser wird, müssen wir das gesamte System Schule neu denken. Um so aus den Schulen Orte zu machen, in denen die Kolleginnen und Kollegen gerne arbeiten und die Schülerinnen und Schüler eine gute Lernumgebung haben. Hierfür reicht es nicht aus, den Lehrkräften ein Instrument der Leistungsmessung zu nehmen. Wir brauchen tiefgreifende strukturelle Veränderungen, damit die Schullandschaft die Herausforderungen von heute und morgen angehen und unseren Kindern und Jugendlichen ein gutes Bildungsangebot machen kann, das den Anforderungen an eine moderne Bildung gerecht wird.

Zentral für dieses Ziel ist mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler und mehr Personal verschiedener Professionen, wie beispielsweise Sonderpädagogik, Sozialpädagogik und Schulpsychologie in den Schulen. Wenn das Arbeiten im Team vor den Klassen mit Doppelbesetzungen zum Standard wird, können die Schülerinnen und Schüler gezielt gefördert und ihre Stärken ausgebaut werden. So bekommen die Lehrkräfte eine bessere Verbindung zu ihren Klassen und können eine neue Fehler- und Feedbackkultur etablieren, mit der sie ihren Schülerinnen und Schülern eine präzise Rückmeldung zu ihrem Leistungsstand sowie Stärken und Schwächen geben können.

Wichtig ist in diesem Prozess aber auch, dass Bildungsminister Teuber die Lehrerinnen und Lehrer über den Hauptpersonalrat weiterhin in die üblichen Beteiligungs- und Mitbestimmungsprozesse einbindet und mitnimmt, insbesondere bei großen Themen. Durch die Erfahrungen aus der Praxis ergibt sich immer wieder wichtiges Feedback für bildungspolitische Vorhaben und ihre Umsetzung an den Schulen. Dies ist gelebte Kultur in der Bildungspolitik und wir gehen davon aus, dass dies auch in Zukunft weiterhin so sein wird.

Zur Person

Lars Lamowski ist seit 2022 Landesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung. Er setzt sich unter anderem dafür ein, Schule neu zu denken. red