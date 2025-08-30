Am 1. September tritt der neue SWR-Staatsvertrag in Kraft. Was ändert sich dadurch in Rheinland-Pfalz? Vor welchen Aufgaben stehen Intendant Kai Gniffke und sein Team? Im Interview gibt der Intendant Antworten, schaut nach vorn und macht Angebote.

Auftrag und Organisation des Südwestrundfunks (SWR) sind in einem Staatsvertrag zwischen den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg geregelt. Im Juli hat der rheinland-pfälzische Landtag einer Neufassung zugestimmt – mit breiter Mehrheit. Am Montag, 1. September, tritt dieser zweite SWR-Änderungsstaatsvertrag nun in Kraft. Was er für den Sender bedeutet und welche Veränderungen er den Menschen in Rheinland-Pfalz bringt – darüber spricht SWR-Intendant Kai Gniffke in einem Exklusivinterview mit unserer Zeitung.

Herr Gniffke, wenn Sie die Hauptzielrichtung des neuen Staatsvertrages in wenigen Worten zusammenfassen müssten, welche wären das?

Kurz gesagt bietet der SWR-Staatsvertrag eine ganze Reihe von Chancen. Erstens gibt er dem SWR die Möglichkeit, ein noch besseres Angebot auf digitalen Verbreitungswegen zu machen. Zweitens bekommen wir die Chance, uns aus der Abhängigkeit von großen ausländischen Tech-Konzernen zu lösen. Und drittens bieten sich Chancen, durch Kooperation mit anderen Medienhäusern effizienter zu arbeiten.

Warum ist die Novellierung jetzt notwendig geworden?

Ganz einfach: Weil Menschen heute Medien anders nutzen als zu Zeiten der Gründung des SWR. Damals gab es keine Smartphones und das Internet steckte in den Kinderschuhen. Beides bestimmt heute den täglichen Gebrauch von Medien bei Jung und Alt. Das hat auch der Gesetzgeber erkannt und will mit dieser Novelle das bestmögliche SWR-Angebot für die Menschen im Südwesten sicherstellen.

i Der neue SWR-Staatsvertrag tritt am 1. September in Kraft. SWR

Der SWR soll sparen und effizienter werden. Wie viele Euro bekommt der Sender aktuell jährlich von seinen Beitragszahlern?

Um allen Bevölkerungsgruppen im Südwesten ein unabhängiges Medienangebot zu ermöglichen, erhielt der SWR im Jahr 2024 rund 1,088 Milliarden Euro Erträge aus Rundfunkbeiträgen.

Wie viel davon gehen aktuell tatsächlich ins Programm und wie viel künftig?

Genau genommen jeder einzelne Cent. Denn im SWR wirken alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Redaktion, Produktion und Verwaltung daran mit, dem Publikum erstklassige Programmangebote zu machen. Drei konkrete Beispiele: Ohne die Kollegen in der Senderbetreuung kann man nicht Radio hören, ohne Vertragsabteilung können wir keine Produzenten mit Filmen beauftragen, und ohne Gebäudemanagement haben wir keine Schreibtische für die Journalisten. Also: Jeder Cent dient am Ende dem Programm, und dabei soll es künftig bleiben.

Das Thema, das alle ARD-Anstalten drückt, ist die Altersversorgung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der neue Staatsvertrag schreibt dem SWR bei der außertariflichen Vergütung eine „Orientierung am öffentlichen Sektor“ vor. Wie viel gibt der SWR also heute und in Zukunft für die Altersversorgung aus?

Die Pensionszahlungen machen im Moment etwas mehr als 7 Prozent unseres Haushalts aus, das ist echt viel. Diese alten Tarifverträge wurden zum Teil schon vor Jahrzehnten geschlossen und können nicht einfach gekündigt werden. Glücklicherweise gilt seit 2017 für alle neuen Beschäftigten ein moderner Tarifvertrag, der die Kosten der ARD-Sender für die betriebliche Altersversorgung nachhaltig dämpft.

„Die Menschen im Südwesten behalten ,ihr’ Drittes Programm.“

SWR-Intendant Kai Gniffke

Der SWR muss als Zwei-Länder-Anstalt regionale Identitäten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz abbilden. Dazu wurde das TV-Programm bislang stundenweise auseinandergeschaltet. In Zukunft soll es eine jeweilige 30-Prozent-Quote geben. Wie wird diese gerechnet und sichergestellt?

Für die Menschen im Südwesten will der SWR im linearen Fernsehprogramm natürlich auch weiter ihr „Drittes Programm” bieten. Insofern bestätigt uns der Staatsvertrag: Wir zeigen all das, was das Leben, die Kultur und die Identität der Menschen hier prägt. Das leistet im Fernsehen kein anderes Medienhaus so wie der SWR. Unter anderem für die Nachrichtensendungen und am Vorabend schalten wir das Programm deshalb auseinander. Die Zahl 30 Prozent im Staatsvertrag bezieht sich auf alle Neuproduktionen des SWR für Radio, Fernsehen, Podcasts und Mediathek. An diese Vorgabe haben wir uns zu halten.

Beim Hörfunk soll die Zahl der Programme von acht auf sechs reduziert werden. Da sind zwei Landessender, also vermutlich SWR1 RLP und BW, außerdem dürfte SWR3 gesetzt sein. Welche weiteren werden bleiben, und was bieten Sie für Rheinland-Pfalz an?

Die Hörfunkflotte des SWR soll auch künftig dem Lebensgefühl aller Bevölkerungsgruppen und ihrer Interessen gerecht werden. Dafür wird es weiterhin jeweils ein starkes SWR1-Programm in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg geben, das einen Schwerpunkt auf regionaler Information hat. Für die Kultur- und Wissensinteressierten gibt es SWR Kultur. Dazu kommen unsere erfolgreiche Pop-Welle SWR3 und ein starkes länderübergreifendes SWR4 für die etwas ältere Generation. Daneben haben wir zwei weitere Programme im Angebot, die wir künftig mit anderen ARD-Häusern gemeinsam produzieren. Für junge Menschen arbeitet das Team von Das Ding im Moment mit dem Hessischen und dem Saarländischen Rundfunk an einem neuen gemeinsamen Angebot. SWR Aktuell Radio entsteht gemeinsam mit HR Info, um dem informationshungrigen Radiopublikum gerecht zu werden.

i Kai Gniffke Sven Cichowicz/SWR

Ist diese Reduzierung aber dann tatsächlich eine echte am Markt oder nur eine in der Herstellung der Programme, insbesondere über den Verbund mit weiteren ARD-Sendern? Was genau wird denn da, wenn überhaupt, reduziert?

Der Staatsvertrag möchte ja, dass wir den Aufwand im Radio reduzieren und dabei zugleich regionale und inhaltliche Vielfalt sicherstellen. Das erreichen wir durch die Arbeitsteilung mit mehreren anderen Sendern, bei der nicht mehr jeder rund um die Uhr ein originäres Programm macht. Das bedeutet eine erhebliche Reduzierung.

Wie sieht es bei den Jugendwellen aus? Das Ding (SWR), Unser Ding (Saarländischer Rundfunk) und YouFM (HR) sollen zusammengelegt werden. Auch sie sollen aber regionalisiert werden und werden weiter in allen Ländern gesendet.

Das ist genau das Erfolgsrezept. Nicht jeder macht mehr alles, sondern jeder beteiligte Sender bringt seine Stärken in das gemeinsame Programm ein. Dabei sind auch einzelne regional geprägte Programmstrecken durchaus denkbar, nur eben nicht rund um die Uhr.

Wie sieht es bei SWR4 aus? Bislang werden die Wellen montags bis samstags von 6 bis 10 Uhr auseinandergeschaltet. In Zukunft soll es auch hier wieder zwei weitgehend eigenständige Landesprogramme geben. Ist das nicht ein Salto rückwärts?

Ganz im Gegenteil. Wir führen die zwei bisherigen Wellen von SWR4 zu einem starken Programm zusammen, in dem sich die verschiedenen Landsmannschaften im Südwesten wiederfinden.

„Wir haben die klare Vorgabe, Beschäftigung zu reduzieren.“

SWR-Intendant Kai Gniffke

Wenn man durch all das trotzdem spart: Wo genau? Wie geht das für das bisherige Personal des Senders aus, insbesondere in Rheinland-Pfalz?

Wir haben eine klare Vorgabe, Beschäftigung zu reduzieren. Das Besondere in Rheinland-Pfalz ist dabei, dass anders als in Stuttgart und Baden-Baden die Anzahl der Mitarbeitenden in Mainz in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen ist. Natürlich bleibt Mainz der Sitz von ARD-Mediathek, Audiothek und funk. Zusätzlich werden von Mainz aus in Zukunft alle SWR-Inhalte zu den Themen Wissen und Service verantwortet ebenso wie die Portalredaktion für swr.de. Da haben wir in Rheinland-Pfalz eine ordentliche Schippe draufgelegt.

Wie ist in diesem Zusammenhang die im neuen Staatsvertrag nicht nur gewünschte, sondern sogar explizit geforderte stärkere Kooperation mit privaten Unternehmen auch aus Rheinland-Pfalz zu sehen? Geben Sie verstärkt Aufträge nach draußen? Oder vermarkten Sie von den Beitragszahlern subventionierte Inhalte deutlich stärker kommerziell als bisher? Und wie sichern Sie in beiden Szenarien das gegenüber Ihrem Programmauftrag ab?

Aus meiner Sicht sollten die Medienhäuser im Südwesten viel stärker kooperieren, um der derzeitigen Übermacht der amerikanischen und chinesischen Plattformbetreiber etwas entgegenzusetzen. Die starken deutschen Medienhäuser dürfen hier nicht vor TikTok, Instagram und Google kapitulieren. Vielmehr sollten wir über gemeinsame deutschsprachige Plattformen nachdenken. Wie wäre es beispielsweise mit einer abgestimmten Strategie für Künstliche Intelligenz? Warum bündeln wir nicht stärker unsere Aktivitäten auf dem wichtigen Feld der Medienkompetenz? Was hindert uns daran, bei Events vor Ort regelmäßig gemeinsam mit Zeitungsverlagen aufzutreten wie bei der SWR-Regiotour im Landkreis Bernkastel-Wittlich? Der SWR ist an Kooperationen sehr interessiert.

„Warum tagtäglich von Spotify nassmachen lassen?“

SWR-Intendant Kai Gniffke

Für insgesamt vier SWR-Hörfunkprogramme sieht der neue Staatsvertrag im Gegensatz zum alten keine konkrete Beauftragung durch den Gesetzgeber mehr vor. Welche vier Programme sind das? Machen Sie da also künftig, lapidar formuliert, was Sie wollen, um diese Wellen gezielt vor allem gegen private Anbieter, an denen auch die Rhein-Zeitung beteiligt ist, positionieren zu können? Wie stellt sich für diese vier Programme künftig die Rechtsaufsicht durch die SWR-Gremien dar?

Kein deutsches Medienhaus und kein Radiosender wird allein im Wettbewerb mit den Plattformbetreibern bestehen. Deshalb hat es überhaupt keinen Sinn, sich gegeneinander zu positionieren. Noch einmal: Wir sollten kooperieren. Warum sollten wir nicht über eine gemeinsame Audio-Plattform nachdenken, statt uns tagtäglich von Spotify nassmachen zu lassen?

Kommen wir zur Werbung. Die Jugendprogramme des SWR müssen laut Staatsvertrag werbefrei sein, die des HR beispielsweise nicht. Wie verträgt sich das, wo geht das hin? Auch ist dem SWR Online-Werbung untersagt. Wie stehen Sie zur Forderung anderer ARD-Anstalten, Online-Werbung für die werbetragenden ARD-Angebote zuzulassen?

Die gesetzlichen Werberegelungen sind eindeutig, und der SWR wird sich natürlich an Recht und Gesetz halten.

„Plattformen greifen Verlagen schamlos in die Tasche.“

SWR-Intendant Kai Gniffke

Ein ewiger Klassiker im Nebeneinander von privaten Medienhäusern und dem SWR sind Ihre Internetangebote. Der neue Staatsvertrag schreibt Ihnen dort enger gefasste „Sendungsbezüge“ und weniger „Presseähnlichkeit“ vor. Was bedeutet das konkret?

Ich hoffe, dass wir diesen „Klassiker“ endlich hinter uns lassen. Der SWR ist dazu bereit. Nicht die öffentlich-rechtlichen Angebote gefährden die Verlage, sondern die ausländischen Plattformbetreiber, die den Verlagen schamlos in die Tasche greifen und Werbeerlöse einkassieren. Wissenschaftliche Studien belegen, dass eine Einschränkung öffentlich-rechtlicher Internetangebote nur den Tech-Konzernen nutzen würde.

Heißt das auch, dass wir nicht noch einmal Entwicklungen wie zur eingestellten SWR-App „Newszone“ erleben werden, wo nur ein Vergleich eine gerichtliche Niederlage Ihres Hauses verhindert hat?

Das Landgericht Stuttgart hatte dem SWR zuletzt Recht gegeben. Danach haben wir das Angebot aus anderen Gründen eingestellt. Im anschließenden Berufungsverfahren haben beide Seiten dann keinen Sinn mehr darin gesehen, über die historische Version von „Newszone“ weiter zu streiten.

Jede Neuerung birgt auch Chancen. Welche neuen Formate oder inhaltlichen Angebote sind schon so konkret, dass Sie sie hier schon nennen können?

Okay, dann will ich die Tür zu unserer Innovationsschmiede einen Spalt weit öffnen: Parallel zur Veröffentlichung der dritten Staffel unserer Erfolgsserie „Almania“ mit Phil Laude wird der SWR ein „Almania Game“ veröffentlichen. In diesem Mobile Game tauchen die Spielenden selbst in die Welt der „Almania“-Schulgemeinschaft und stellen sich den Herausforderungen des Schulalltags. Ein erster Vorgeschmack wurde auf der diesjährigen Gamescom gezeigt, und dort gab es die Möglichkeit, das „Almania Game“ zu testen. Dieses Beispiel zeigt: Der SWR kann Zukunft.

Seit 2019 an der Spitze des Südwestrundfunks

Kai Gniffke (64), wurde in Frankfurt geboren und wuchs in der Vulkaneifel auf. Das Studium der Politikwissenschaft, Soziologie und des Öffentlichen Rechts schloss er 1993 mit der Promotion zum Dr. phil. ab. Als Reporter und später Schlussredakteur arbeitete er bei den Fernsehnachrichten des SWF in Mainz und ab 1995 als Landespolitischer Korrespondent. 1999 übernahm er die Leitung der Redaktion ARD-aktuell beim SWR in Rheinland-Pfalz. Von 2003 bis 2005 war er Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell und von 2006 bis 2019 Erster Chefredakteur ARD-aktuell unter anderem der „Tagesschau“, „Tagesthemen“ und tagesschau.de. Seit September 2019 ist er Intendant des Südwestrundfunks. 2023 und 2024 war er zudem Vorsitzender der ARD (Quelle: SWR). red