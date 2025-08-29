Kontra: Der Philologenverband RLP sieht den Beschluss von Bildungsminister Teuber kritisch, unangekündigte Tests in Schulen zu verbieten. Die Vorsitzende Cornelia Schwartz erklärt in einem Gastbeitrag, wieso der Verband den Beschluss ablehnt.

Als Philologenverband dringen wir auf eine differenzierte Betrachtung von Schule und Bildung. Diskussionen über schulische Prüfungspraktiken sollten nicht vereinfachend, polemisch und plakativ, sondern sachlich-inhaltlich geführt werden. Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Teuber scheint in Leistungsdruck und unangekündigten Überprüfungen die Hauptgründe für Angst und Stress bei Kindern und Jugendlichen zu sehen.

Der renommierte Übersetzer der Hattie-Studie, Prof. Dr. Klaus Zierer, hat dem Minister hier deutlich und überzeugend widersprochen: Angst und Stress sind Phänomene, die auf ganz verschiedene Ursachen zurückgehen, nicht zuletzt auf häusliche Probleme, auf Krisen und Kriege in der Welt, die näher zu rücken scheinen, auf den Konsum digitaler Medien, auf Mobbing durch Altersgenossen und – wahrscheinlich – auch auf Leistungsdruck. Allerdings betont Zierer, dass wir eine „viel sensiblere Pädagogik als früher“ haben und der Leistungsdruck in der Schule in den letzten Jahrzehnten eher ab- als zugenommen hat.

In der Realität kündigen die allermeisten Kolleginnen und Kollegen Überprüfungen an, gerade um sicherzustellen, dass sich wirklich jeder vorbereitet: Unser Ziel ist ja, dass unsere Schülerinnen und Schüler etwas lernen.

Dennoch: Eine zentrale Vorgabe von oben ist schlecht – dazu ist die Sache zu komplex:

Unsere Aufgabe ist es, kontinuierliches Lernen zu fördern. Wir müssen beständig abwägen, ob dies gewährleistet ist oder ob wir mit ausschließlich angekündigten Überprüfungen nicht doch etwas fördern, was wir nicht wollen, nämlich das Büffeln für den Test, das sogenannte „Bulimie-Lernen“, bei dem man sich einmal alles in den Kopf paukt und im Test ausspuckt, um es direkt danach wieder vergessen zu können.

Gerade bei Vokabeln ist es wichtig, dass die Wörter in überschaubaren Portionen gelernt werden, und zwar für jede Stunde. Kleine Vokabeltests können hier ein Mittel sein, um Verbindlichkeit nicht nur einzufordern, sondern stetes Mitlernen auch zu belohnen.

Inhaltlicher Umfang und Anspruch einer Überprüfung werden zwangsläufig größer, wenn man die Überprüfung ankündigt. Ein kleiner Vokabeltest ist dann kaum noch möglich, ohne dass es zu banal wird. Die Anforderungen verdichten sich.

Unklar ist daher, was mehr Druck auslöst: ob angekündigte oder unangekündigte Tests.

Wir brauchen beides: sowohl entspanntes Lernen als auch Verbindlichkeit. Es ist ein schmaler Grat, auf dem wir uns als Lehrkräfte bewegen, und die Entscheidung über angekündigte oder unangekündigte Überprüfungen kann man letztlich nur verantworten, wenn man dabei die Klasse oder den Kurs sowie den einzelnen Schüler und die einzelne Schülerin im Blick hat. Das Bildungsministerium ist dazu viel zu weit weg.

Zur Person

Cornelia Schwartz, Landesvorsitzende des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz, ist als Gymnasiallehrerin für Englisch und Mathematik in Bad Dürkheim in Bad Dürkheim tätig. Sie ist außerdem die Vorsitzende des Hauptpersonalrats für die staatlichen Lehrer an Gymnasien und Kollegs beim Bildungsministerium.