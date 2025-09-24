Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit unwetterartigem Dauerregen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Bis zu 100 Liter pro Quadratmeter sind bis Donnerstagmorgen möglich.

Offenbach (dpa/lhe) – Spätsommer ade: Der Herbst zeigt sich mit voller Wucht in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer unwetterartigen Dauerregenlage in den beiden Ländern. Dabei können bis Donnerstagmorgen verbreitet 50 bis 80 Liter pro Quadratmeter fallen, örtlich seien auch bis 100 Liter nicht ausgeschlossen.

Insbesondere in der Mitte und im Süden falle der Regen am Mittwoch unwetterartig aus. Zum Abend rechnet der Wetterdienst auch im Westerwald mit Dauerregen. Dazu kommen die Temperaturen nicht über 14 Grad hinaus, im höheren Bergland nicht über 8 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es stark bewölkt mit Regen. Es kühlt sich auf 9 bis 4 Grad ab.

Auch am Donnerstag bleibt es grau mit vielen Wolken und einigen Schauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad. Am Freitag wird es laut Wetterdienst dann eher wechselhaft mit trockenen Abschnitten und Schauern bei 11 bis 15 Grad.