Überflüge auch in RLP
Airport Hahn fordert staatliche Hilfe bei Drohnenabwehr
Der Tower des Flughafens Hahn. Airport-Chef Rüdiger Franke fordert, dass deutsche Flughäfen künftig staatlich finanziert mit „effizient funktionierenden Detektionssystemen zur Drohnen-Abwehr“ ausgestattet werden.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Drohnen über Dänemark: Erneut ist es zu Sichtungen an Flughäfen im nördlichen Nachbarland gekommen. Auch in Rheinland-Pfalz wurden bereits verdächtige Flugbewegungen registriert. Auch am Hahn? Dessen Chef fordert staatliche Unterstützung.

Lesezeit 1 Minute
Angesichts erneuter Drohnensichtungen an nordeuropäischen Flughäfen fordert Rüdiger Franke, Chef des Hunsrück-Airports Hahn, dass deutsche Flughäfen künftig staatlich finanziert mit „effizient funktionierenden Detektionssystemen zur Drohnen-Abwehr“ ausgestattet werden.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzVerkehr

Top-News aus der Region

Weitere regionale Nachrichten