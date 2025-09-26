Drohnen über Dänemark: Erneut ist es zu Sichtungen an Flughäfen im nördlichen Nachbarland gekommen. Auch in Rheinland-Pfalz wurden bereits verdächtige Flugbewegungen registriert. Auch am Hahn? Dessen Chef fordert staatliche Unterstützung.
Lesezeit 1 Minute
Angesichts erneuter Drohnensichtungen an nordeuropäischen Flughäfen fordert Rüdiger Franke, Chef des Hunsrück-Airports Hahn, dass deutsche Flughäfen künftig staatlich finanziert mit „effizient funktionierenden Detektionssystemen zur Drohnen-Abwehr“ ausgestattet werden.