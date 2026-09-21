Nebel am Morgen, Sonne am Nachmittag: Was die Prognose für die nächsten Tage sagt.

Mainz/Saarbrücken/Offenbach (dpa/lrs) – In den nächsten Tagen wird das Wetter zwar wechselhaft, es bleibt aber meist trocken. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es heute teils heiter, teils wolkig, aber trocken. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 22 Grad.

Am Dienstag startet der Tag teils stark bewölkt, bis zum Vormittag kann es in einzelnen Orten auch nebelig-trüb werden. Die Wolken lockern sich im Tagesverlauf auf, Regen bleibt meist aus. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 23 Grad.

Am Mittwoch ist es meist heiter und niederschlagsfrei. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 20 und 24 Grad, im Bergland um die 18 Grad.

Donnerstag ist es im Nordosten teils stark bewölkt, im Süden und Südwesten lockert sich die Wolkendecke auf. Im Norden kann es zu Regenschauern kommen, hier ist die Vorhersage aber noch unsicher. Bei Schauern sind laut DWD auch starke Böen möglich. Im Süden bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 20 Grad, vom Saarland bis zur Pfalz steigen sie bis 22 Grad.