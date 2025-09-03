Mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 21 und 25 Grad bleibt es am Mittwoch mild in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Es kann Regen oder sogar einzelne Gewitter geben.

Offenbach (dpa/lrs) – Der Himmel zeigt sich am Mittwoch in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselnd bis stark bewölkt. Zeitweise fällt leichter Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Abend können dann aus Südwesten Schauer und einzelne, teils kräftige Gewitter heranziehen. Dabei sind laut DWD Sturmböen möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen milde 21 und 25 Grand, in höheren Lagen um die 19 Grad.

Die Schauer und Gewitter können sich auch in der Nacht zum Donnerstag weiter fortsetzen, klingen jedoch bis zum Morgen ab, wie der DWD prognostiziert. Die Luft kühlt auf 16 und 12 Grad ab. Für den Donnerstag zeichnet sich keine größere Wetterveränderung ab.