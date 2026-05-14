Langes Wochenende mit Regenjacke: Die Vorhersage zeigt vorerst weiter Wolken und Schauer, richtig warm ist es auch nicht. Besserung ist aber in Sicht.

Offenbach (dpa/lrs) – Feiertag und langes Wochenende – doch das Wetter spielt nicht so recht mit. Auch am Freitag ziehen viele Wolken über Rheinland-Pfalz und das Saarland, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Mit Schauern und Gewittern muss weiter gerechnet werden. Die Höchstwerte verharren bei kühlen 11 bis 15 Grad, in einigen Hochlagen bleibt es bei 9 Grad. Nachts kann es in Bodennähe Frost geben.

Etwas besser wird es am Samstag. Es wird der Vorhersage zufolge wolkig und teils heiter. Schauer gibt es aber weiterhin. An den Temperaturen ändert sich vorerst nichts, nachts kann es örtlich Frost in Bodennähe und stellenweise Nebel geben.

Bis 18 Grad am Sonntag

Der Sonntag könnte der erste schönere Tag werden: Es wird heiter bis wolkig, teilte der DWD mit. Schwache Schauer sind demnach zwar möglich, verbreitet bleibt es aber niederschlagsfrei. Mit Höchstwerten von 14 bis 18 Grad wird es zudem wieder wärmer.

In der nächsten Woche steigen die Temperaturen laut DWD allmählich weiter an. «Auch die Sonnenanteile nehmen etwas zu, wenngleich sonniges Hochdruckwetter erst einmal kein Thema ist», sagt DWD-Meteorologe Sebastian Schappert.