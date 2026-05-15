Der begleitete Freitod der Kessler-Zwillinge hat viele bewegt. Doch was bedeutet ihr Tod für die Debatte um assistierten Suizid? Wir haben darüber mit dem in Koblenz lebenden Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben gesprochen.
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Als die Nachricht vom Tod der Kessler-Zwillinge Alice und Ellen im November publik wurde, rückte auch die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) verstärkt in die Öffentlichkeit: Über diese Organisation hatten die Schwestern sich in den Freitod begleiten lassen.