Assistierter Suizid 
Die Kessler-Zwillinge, ihr Freitod und die Folgen
Im vergangenen November wählten die Kessler-Zwillinge Alice (links) und Ellen einen begleiteten Freitod. Ihre Entscheidung beleb
Im vergangenen November wählten die Kessler-Zwillinge Alice (links) und Ellen einen begleiteten Freitod. Ihre Entscheidung belebte die Debatte über assistierten Suizid und rückte die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben mehr in die Öffentlichkeit. Deren Präsident ist der Koblenzer Jurist Robert Roßbruch.
Lennart Preiss. picture alliance/dpa

Der begleitete Freitod der Kessler-Zwillinge hat viele bewegt. Doch was bedeutet ihr Tod für die Debatte um assistierten Suizid? Wir haben darüber mit dem in Koblenz lebenden Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben gesprochen. 

Lesezeit 9 Minuten
Als die Nachricht vom Tod der Kessler-Zwillinge Alice und Ellen im November publik wurde, rückte auch die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) verstärkt in die Öffentlichkeit: Über diese Organisation hatten die Schwestern sich in den Freitod begleiten lassen.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten