Assistierter Suizid Die Kessler-Zwillinge, ihr Freitod und die Folgen Anke Mersmann 15.05.2026, 06:00 Uhr

i Im vergangenen November wählten die Kessler-Zwillinge Alice (links) und Ellen einen begleiteten Freitod. Ihre Entscheidung belebte die Debatte über assistierten Suizid und rückte die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben mehr in die Öffentlichkeit. Deren Präsident ist der Koblenzer Jurist Robert Roßbruch. Lennart Preiss. picture alliance/dpa

Der begleitete Freitod der Kessler-Zwillinge hat viele bewegt. Doch was bedeutet ihr Tod für die Debatte um assistierten Suizid? Wir haben darüber mit dem in Koblenz lebenden Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben gesprochen.

Als die Nachricht vom Tod der Kessler-Zwillinge Alice und Ellen im November publik wurde, rückte auch die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) verstärkt in die Öffentlichkeit: Über diese Organisation hatten die Schwestern sich in den Freitod begleiten lassen.







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