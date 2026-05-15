Gastbeitrag zur Wirtschaft Die duale Ausbildung: Vom Vorbild zum Sorgenkind Susanne Wingertszahn 15.05.2026, 07:00 Uhr

i Das Prinzip der dualen Ausbildung: Junge Menschen lernen parallel in Berufsschule und Betrieb und erwerben dadurch nicht nur Wissen, sondern auch echte berufliche Erfahrung. Felix Kästle. picture alliance/dpa

Die neue Landesregierung will die duale Ausbildung in Rheinland-Pfalz stärken. So steht es im Koalitionsvertrag. Wie genau – das bleibt zunächst offen. In ihrem Gastbeitrag fordert DGB-Landeschefin Susanne Wingertszahn eine Kraftanstrengung aller.

Von vielen Ländern wird Deutschland bis heute um sein System der dualen Ausbildung beneidet. Das Erfolgsmodell verbindet Theorie und Praxis: Junge Menschen lernen parallel in Berufsschule und Betrieb und erwerben dadurch nicht nur Wissen, sondern auch echte berufliche Erfahrung.







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