Gastbeitrag zur Wirtschaft
Die duale Ausbildung: Vom Vorbild zum Sorgenkind
Das Prinzip der dualen Ausbildung: Junge Menschen lernen parallel in Berufsschule und Betrieb und erwerben dadurch nicht nur Wis
Das Prinzip der dualen Ausbildung: Junge Menschen lernen parallel in Berufsschule und Betrieb und erwerben dadurch nicht nur Wissen, sondern auch echte berufliche Erfahrung.
Felix Kästle. picture alliance/dpa

Die neue Landesregierung will die duale Ausbildung in Rheinland-Pfalz stärken. So steht es im Koalitionsvertrag. Wie genau – das bleibt zunächst offen. In ihrem Gastbeitrag fordert DGB-Landeschefin Susanne Wingertszahn eine Kraftanstrengung aller.

Lesezeit 2 Minuten
Von vielen Ländern wird Deutschland bis heute um sein System der dualen Ausbildung beneidet. Das Erfolgsmodell verbindet Theorie und Praxis: Junge Menschen lernen parallel in Berufsschule und Betrieb und erwerben dadurch nicht nur Wissen, sondern auch echte berufliche Erfahrung.

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Rheinland-PfalzWirtschaft

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