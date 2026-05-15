Wer kann das alles bezahlen? Nicht erst seit der durch den Iran-Krieg ausgelösten Verteuerung der Ölpreise stellen sich viele Verbraucher und Unternehmen diese Frage. Grund genug für den „Business Talk“, nach Hintergründen und Antworten zu fragen.

Ein Podcast wie der gemeinsame „Business Talk“ von Rhein-Zeitung und Westerwaldbank ist, wenn er nur ein Mal pro Monat erscheint, immer nur eine Momentaufnahme einer hochdynamischen Wirtschaft und Gesellschaft. Das Wissen darum spielt bei Ralf Kölbach, dem Vorstandssprecher der Westerwaldbank, und Lars Hennemann, dem Chefredakteur der Rhein-Zeitung, immer eine Rolle, wenn sich beide die Frage stellen, welche Themen man denn am besten in den Mittelpunkt der nächsten Folgen des Podcasts stellen könnte.

„Die Wirtschaft ist ohnehin schon geschwächt“

Bei den durch den Iran-Krieg ausgelösten Preissteigerungen für Öl, Benzin und Diesel waren sich beide aber sehr schnell einig: „Die Auswirkungen treffen uns alle, ob als private Verbraucher oder als Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das in einer Phase, in der insbesondere die deutsche Wirtschaft nach drei Jahren der Stagnation oder sogar Rezession ohnehin schon geschwächt ist“, verdeutlicht Ralf Kölbach den Ernst der Lage.

Auch für viele Unternehmen in der Region sei es nun, so Kölbach weiter, noch schwieriger geworden, auf die veränderte Gesamtsituation zu reagieren. Dies zeige sich auch in den Gesprächen, die er selbst an vielen Stellen führe. „Vor allem, dass man nicht absehen kann, wohin das alles führt oder wann es vielleicht auch wieder eine Entwicklung in eine positivere Richtung geben könnte, macht die Planung für viele nochmals anspruchsvoller“, so Kölbach weiter.

i Dr. Ralf Kölbach, Vorstandssprecher der Westerwald Bank, bei der Aufnahme eines Podcasts mit Lars Hennemann in der Redaktion der Rhein-Zeitung in Koblenz. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

„Gefragt sind langfristige Perspektiven und Lösungen“

„Tagesaktuelle Entwicklungen hin oder her - wir mussten an das Thema ran. Und das so wie immer. Wir suchen Lösungen und langfristige Perspektiven“, ergänzte Hennemann. Und schiebt nach: „Wenn sie sich denn überhaupt schon abzeichnen.“ Auf diese Weise wirft die neue Folge in Vor- und Rückschau ein Schlaglicht auf die gesamte Benzinpreisdebatte und die Entlastungsmöglichkeiten, die von verschiedenen Seiten ins Spiel gebracht werden.

Einschalten und abonnieren lohnt sich also einmal mehr. Den „Business Talk“ gibt jeden dritten Freitag eines Monats auf rhein-zeitung.de und überall, wo es Podcasts gibt.

Der „Business Talk“ – die Folgen und Themen im Überblick

Der „Business Talk“ ist ein Podcast-Projekt von Rhein-Zeitung und Westerwaldbank. In ihm diskutieren Dr. Ralf Kölbach (Vorstandssprecher der Bank) und Chefredakteur Lars Hennemann, wie die globale Welt die Wirtschaft der Region beeinflusst. Eine neue Folge gibt es immer am dritten Freitag jedes Monats.

Die letzten Folgen im Überblick:

- Folge 8: In dieser Folge geht es um das Thema Bildung (online)

- Folge 9: In dieser Folge geht es um das Thema Zeit (online)

- Folge 10: In dieser Folge geht es um das Thema Erwartungsmanagement (online)

- Folge 11: In dieser Folge geht es um das Thema Energiepreise (online)