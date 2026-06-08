Wolken, Regen und Gewitter bestimmen den Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Was der Deutsche Wetterdienst für die nächsten Tage erwartet.

Offenbach (dpa/lrs) – Die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland startet wolkig und regnerisch. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, klettern die Temperaturen im Tagesverlauf am Montag auf 20 Grad in Hochlagen und auf 26 Grad in der Vorderpfalz. Am Nachmittag setzt etwas Regen ein.

Ab dem Abend bis in die Nacht zum Dienstag ziehen von Westen einzelne Gewitter auf. Dabei sind Windböen und vereinzelt stürmische Böen zwischen 55 und 65 Kilometern pro Stunde möglich. Starkregen mit 15 Litern pro Quadratmeter ist den Meteorologen zufolge gering wahrscheinlich.

Am Dienstag fallen besonders im Norden immer wieder einzelne Schauer. Teilweise ist mit Windböen zu rechnen. Bei wechselnder Bewölkung erreichen die Temperaturen 16 bis 20 Grad. Am Mittwoch geht es bewölkt und gebietsweise regnerisch weiter. Ab dem Mittag sind auch einzelne Gewitter möglich, bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 19 Grad. Dabei können starke Böen auftreten.