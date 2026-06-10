Vor circa sieben Monaten fand das Leben einer 32-jährigen Eritreerin aus Bonn ein grausames Ende. Ihre enthauptete Leiche wurde bei Monreal in der Eifel gefunden. Ihr ehemaliger Lebensgefährte sitzt in U-Haft. Wie steht es um die Ermittlungen?
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Wo und unter welchen Umständen kam die Frau zu Tode, deren enthauptete Frauenleiche Ende November bei Monreal in der Eifel gefunden wurde. Vor allem: Wer hat die zum Todeszeitpunkt 32 Jahre alte Eritreerin getötet? Ihr früherer Lebensgefährte sitzt weiterhin in Untersuchungshaft.