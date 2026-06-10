Enthauptete Frauenleiche Fall der getöteten Eritreerin gibt weiter Rätsel auf Tim Kosmetschke 10.06.2026, 09:35 Uhr

i In einem Waldstück bei Monreal in der Eifel wurde Ende November die verstümmelte Frauenleiche gefunden. Noch immer ist der Fall ungeklärt. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Vor circa sieben Monaten fand das Leben einer 32-jährigen Eritreerin aus Bonn ein grausames Ende. Ihre enthauptete Leiche wurde bei Monreal in der Eifel gefunden. Ihr ehemaliger Lebensgefährte sitzt in U-Haft. Wie steht es um die Ermittlungen?

Wo und unter welchen Umständen kam die Frau zu Tode, deren enthauptete Frauenleiche Ende November bei Monreal in der Eifel gefunden wurde. Vor allem: Wer hat die zum Todeszeitpunkt 32 Jahre alte Eritreerin getötet? Ihr früherer Lebensgefährte sitzt weiterhin in Untersuchungshaft.







Artikel teilen

Artikel teilen