Theatersanierung Koblenz Theater Koblenz wird doch noch länger saniert Claus Ambrosius 10.06.2026, 09:48 Uhr

i Die Fassade des Großen Hauses der Stadt Koblenz ist nach Abbau der meisten Baucontainer in dieser Woche wieder komplett sichtbar - doch drinnen läuft die Sanierung nicht wie geplant. Die Wiedereröffnung wurde nun von September diesen Jahres auf geplant Februar 2027 verschoben, nachdem sich die Sanierung vor einem Jahr bereits um eine ungeplante zweite Interimsspielzeit verlängert hatte. Claus Ambrosius

Eigentlich sollte das Theater Koblenz nach der Sommerpause in sein saniertes Stammhaus zurückkehren. Nun folgt die nächste Verzögerung: Die Wiedereröffnung verschiebt sich auf Februar 2027, die Sanierungskosten steigen auf rund 45,6 Millionen Euro.

Die Rückkehr des Theaters Koblenz in sein saniertes Stammhaus am Deinhardplatz verzögert sich erneut. Wie die Pressestelle des Theaters mitteilt, soll das Große Haus nun erst im Februar 2027 wieder eröffnet werden. Bisher war die Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Sommerpause 2026 vorgesehen.







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