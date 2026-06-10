Theatersanierung Koblenz Theatersanierung wird teurer und dauert länger Claus Ambrosius 10.06.2026, 11:18 Uhr

i Das Große Haus des Koblenzer Theaters bleibt noch länger Baustelle als bisher erwartet: Erst im Februar 2027 soll dort der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Claus Ambrosius

Das Theater Koblenz spielt voraussichtlich bis 2027 im Zelt auf der Festung Ehrenbreitstein. Die Kosten der nun zum zweiten Mal verlängerten Kernsanierung steigen nach aktuellen Berechnungen auf rund 45,5 Millionen Euro.

Das sanierte Große Haus des Theaters Koblenz soll einer Pressemitteilung des Theaters zufolge statt im September zur Spielzeiteröffnung voraussichtlich erst im Februar 2027 wiedereröffnet werden – bis dahin soll die Ausweichspielstätte Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein bespielt werden.







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