Mit Bus und Bahn ins Freibad – oder mal ein Ausflug in die nächste Großstadt: Viele Schüler in Rheinland-Pfalz müssen zumindest im Juli dafür extra zahlen. Denn nicht in allen Landkreisen gilt das Deutschlandticket in den kompletten Ferien. Warum?
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Viele Schüler im Norden von Rheinland-Pfalz können ihr Deutschlandticket auch in den am 29. Juni beginnenden Sommerferien nutzen – allerdings nicht in allen Städten und Landkreisen. So setzen unter anderem die Kreise Birkenfeld und Bad Kreuznach die Nutzung im Monat Juli aus, anders als die übrigen Landkreise im Landesnorden.