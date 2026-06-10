Welche Landkreise aussetzen Nicht alle Schüler können in Ferien das D-Ticket nutzen Bastian Hauck

dpa 10.06.2026, 12:07 Uhr

i Viele Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz können im Juli das Deutschlandticket nicht nutzen (Symbolfoto). Mehrere Kreise und Städte haben entschieden, dass sie die Fahrkarte in den Ferien nicht weiter finanzieren. Im nördlichen Rheinland-Pfalz haben die Kinder und Jugendlichen oft Glück. Julian Stratenschulte/dpa

Mit Bus und Bahn ins Freibad – oder mal ein Ausflug in die nächste Großstadt: Viele Schüler in Rheinland-Pfalz müssen zumindest im Juli dafür extra zahlen. Denn nicht in allen Landkreisen gilt das Deutschlandticket in den kompletten Ferien. Warum?

Viele Schüler im Norden von Rheinland-Pfalz können ihr Deutschlandticket auch in den am 29. Juni beginnenden Sommerferien nutzen – allerdings nicht in allen Städten und Landkreisen. So setzen unter anderem die Kreise Birkenfeld und Bad Kreuznach die Nutzung im Monat Juli aus, anders als die übrigen Landkreise im Landesnorden.







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