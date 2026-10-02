Bis zu 23 Grad und etwas Sonnenschein: In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es am Wochenende ziemlich mild. Nur vereinzelt sind Schauer möglich.

Mainz (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz und das Saarland erwartet ein mildes und meist trockenes Wochenende. Am Freitag lockert es nach teils nebligem Start zunehmend auf. Die Temperaturen steigen auf 18 bis 22 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Auch am Samstag bleibt es heiter bis wolkig und mit bis zu 22 Grad angenehm mild. In den Nächten kann sich laut den Wetterexperten vom DWD örtlich Nebel bilden. Autofahrer sollten vorsichtig sein. In der Nacht zum Sonntag ist im Westen etwas Regen möglich. Am Sonntag werden 19 bis 23 Grad erwartet. Vor allem im Süden sind örtlich Schauer möglich. In der Nacht zum Montag kann dort ebenfalls etwas Regen fallen.