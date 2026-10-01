Rheinland-Pfalz im Schwarzbuch
Ein teurer Schimmelfleck – und andere Verschwendungen
Die Eberhardschule in Trier hat es ins Schwarzbuch des Steuerzahlesbundes geschafft. Eigentlich sollte die ehemalige Privatschul
Die Eberhardschule in Trier hat es ins Schwarzbuch des Steuerzahlesbundes geschafft. Eigentlich sollte die ehemalige Privatschule die Raumnot der Innenstadt-Gymnasien lösen. Doch die Schule steht seit Jahren leer (Archivfoto).
Christian Kremer/Trierischer Volksfreund

Eine „irre Verschwendungsgeschichte“ nennt der Steuerzahlerbund den Fall der Eberhardschule Trier. Die Stadt hatte das Gebäude für viel Geld angemietet, doch seit Jahren steht es leer. Nicht nur damit hat es Rheinland-Pfalz ins Schwarzbuch geschafft.

Lesezeit 3 Minuten
Ein nicht beseitigter Schimmelfleck in Rheinland-Pfalz könnte den Steuerzahler am Ende rund 800.000 Euro kosten. So formuliert es der Steuerzahlerbund zugespitzt in seinem neuen Schwarzbuch, das aus seiner Sicht verschwenderischen Umgang mit Steuergeld dokumentiert.
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