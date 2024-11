Westerwälder stirbt bei Flugzeugabsturz in Finnland: Keine Hinweise auf Verbrechen

Der Unfalltod eines 61-jährigen Piloten aus dem Westerwald hat in der regionalen Luftsportszene tiefe Betroffenheit ausgelöst. Der langjährige Lufthansa- und Condor-Kapitän war Mitte Oktober bei einem Absturz mit einem Kleinflugzeug in Finnland ums Leben gekommen. Die Untersuchungen zur Unglücksursache laufen. Was sie bisher ergeben haben.