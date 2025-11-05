Gastbeitrag zu Netz-Sicherheit „Das Internet ist kein schutzloser Raum“ Theodor Enders 05.11.2025, 16:37 Uhr

i Auch im Internet gelten Regeln. Die Meinungsfreiheit hat auch hier Schranken. Alicia Windzio/dpa. picture alliance/dpa

Viele behaupten, ihre Meinung nicht mehr frei äußern zu können. Der Koblenzer Rechtsexperte Prof. Theodor Enders widerspricht mit Blick auf soziale Netzwerke, erläutert in einem Gastbeitrag aber, dass die Meinungsfreiheit auch im Netz Grenzen kennt.

Der Vizepräsident der USA, J.D. Vance, hat während der Münchner Sicherheitskonferenz im vergangenen Jahr betont, dass die Meinungsfreiheit in Europa gefährdet sei, weil man in den sozialen Medien in der EU nicht grenzenlos Äußerungen verbreiten könne.







