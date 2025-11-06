Kehrtwende bei Zulassungsfrage Wer die Erlaubnis der Schwertransporte übernehmen soll 06.11.2025, 11:00 Uhr

i Großraum- und Schwerlasttransporte sind das Tagesgeschäft des Unternehmens Herbert Morschhäuser Transport GmbH aus Dörth (Rhein-Hunsrück-Kreis). Die Firma ist auf offene Transporte mit Tiefladern, also Anhängern von Lastwagen, spezialisiert. Für die Spezialspeditionen sind vorherige Prüfungen und Genehmigungen erforderlich. Wojciech Pusz/Morschhäuser

Bevor ein Schwertransport über die Straßen rollt, muss er genehmigt werden. Dafür sind die Kommunen zuständig. Verkehrsministerin Schmitt (FDP) wollte die Zulassung beim LBM zentralisieren. Nach heftigem Widerstand gibt es nun eine 180-Grad-Wende.

Es gibt eine überraschende Wende in der Diskussion um die Zulassungszuständigkeit von Großraum- und Schwerlasttransporten: Eine Zentralisierung der Genehmigung der Transporte beim Koblenzer Landesbetrieb Mobilität (LBM) ist vom Tisch. Stattdessen soll eine landesweit verantwortliche, zentrale Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz eingerichtet werden.







Artikel teilen

Artikel teilen