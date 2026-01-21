Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist in Rheinland-Pfalz immer wieder gescheitert. Gibt es nach der Landtagswahl eine Chance? Das sagen die Spitzenkandidaten von SPD und CDU.
In Rheinland-Pfalz sorgen die Straßenausbaubeiträge bei Betroffenen immer wieder für Ärger. Zwar müssen Bürgerinnen und Bürger auch in anderen Bundesländern für den Straßenbau zahlen. Aber nur in Rheinland-Pfalz verpflichtet die Landesregierung die Kommunen, Grundstücksbesitzer direkt am Straßenbau zu beteiligen.