32 Jahre nach dem brutalen Mord von Amy Lopez ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Wir haben mit Kriminalhauptkommissarin Simone Roeder gesprochen, die dem mutmaßlichen Täter dank akribischer Ermittlungsarbeit auf die Spur gekommen ist.
Lesezeit 3 Minuten
Es kommt nicht sonderlich oft vor, dass sich die Koblenzer Kriminalpolizei per Videoschalte mit ihren Kollegen in den USA verbinden lässt. Vor knapp zwei Wochen ist es wohl auch für Kriminalhauptkommissarin Simone Roeder eine Premiere. Beamte in Texas leisten an diesem Tag Amtshilfe, als die Mordkommission den entscheidenden Durchbruch in den Ermittlungen im Fall Amy Lopez an die Angehörigen der 1994 ermordeten US-Touristin kommuniziert.