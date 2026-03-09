Fall Amy Lopez Simone Roeder kam mutmaßlichem Mörder auf die Spur Dirk Eberz 09.03.2026, 16:00 Uhr

i Simone Roeder von der Koblenzer Mordkommission hat den Cold Case Amy Lopez aus dem Jahr 1994 neu aufgerollt. Jetzt ist der Kriminalhauptkommissarin und ihrem Team nach fast 32 Jahren ein entscheidender Durchbruch gelungen. Sie haben einen 81-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Thomas Frey/dpa

32 Jahre nach dem brutalen Mord von Amy Lopez ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Wir haben mit Kriminalhauptkommissarin Simone Roeder gesprochen, die dem mutmaßlichen Täter dank akribischer Ermittlungsarbeit auf die Spur gekommen ist.

Es kommt nicht sonderlich oft vor, dass sich die Koblenzer Kriminalpolizei per Videoschalte mit ihren Kollegen in den USA verbinden lässt. Vor knapp zwei Wochen ist es wohl auch für Kriminalhauptkommissarin Simone Roeder eine Premiere. Beamte in Texas leisten an diesem Tag Amtshilfe, als die Mordkommission den entscheidenden Durchbruch in den Ermittlungen im Fall Amy Lopez an die Angehörigen der 1994 ermordeten US-Touristin kommuniziert.







