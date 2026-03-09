Kritik an Landesregierung
Sonderurlaub für SPD-Wahlkampf: CDU will Sondersitzung
Eine beurlaubte Landesbeamtin leitet den SPD-Wahlkampf in Rheinland-Pfalz – das führt nun zu Streit (Symbolfoto).
Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Eine beurlaubte Landesbeamtin leitet den SPD-Wahlkampf in Rheinland-Pfalz – das führt nun zu Streit. Noch vor der Landtagswahl in zwei Wochen will die CDU eine Sondersitzung des Innenausschusses.

Eigentlich ruht der Parlamentsbetrieb im politischen Mainz seit Ende Januar. Die Parteien stecken tief im Wahlkampf. Doch nun müssen einige Parlamentarier womöglich zu einer Sondersitzung in die Landeshauptstadt kommen. Die CDU fordert Aufklärung im Fall der durch die Landesregierung sonderbeurlaubten Beamtin für den SPD-Wahlkampf.

