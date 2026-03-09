In den nächsten Tagen könnten Passanten Soldaten und Militärfahrzeuge im nördlichen Rheinland-Pfalz auffallen. Das hängt mit einer Übung zusammen, die derzeit von Mayen aus koordiniert wird. Was trainiert wird – und zu welchem Zweck.
Lesezeit 1 Minute
Im Norden von Rheinland-Pfalz absolvieren derzeit rund 300 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland und 14 weiteren befreundeten Nationen eine militärische Übung – und werden dabei auch in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Organisiert wird die Übung „Active Volcano 2026“ vom Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr (ZOpKomBw) in Mayen.