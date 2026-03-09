„Active Volcano 2026“
Militärübung mit 300 Soldaten im Norden von RLP
In den nächsten Tagen könnten Passanten Soldaten und Militärfahrzeuge im nördlichen Rheinland-Pfalz auffallen. Das hängt mit ein
In den nächsten Tagen könnten Passanten Soldaten und Militärfahrzeuge im nördlichen Rheinland-Pfalz auffallen. Das hängt mit einer Übung zusammen, die derzeit von Mayen aus koordiniert wird (Symbolfoto).
Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance / dpa

In den nächsten Tagen könnten Passanten Soldaten und Militärfahrzeuge im nördlichen Rheinland-Pfalz auffallen. Das hängt mit einer Übung zusammen, die derzeit von Mayen aus koordiniert wird. Was trainiert wird – und zu welchem Zweck.

Lesezeit 1 Minute
Im Norden von Rheinland-Pfalz absolvieren derzeit rund 300 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland und 14 weiteren befreundeten Nationen eine militärische Übung – und werden dabei auch in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Organisiert wird die Übung „Active Volcano 2026“ vom Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr (ZOpKomBw) in Mayen.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzBundeswehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten