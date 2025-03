Wer mit Ryanair fliegt, sollte so früh wie möglich am Flughafen sein, etwa am Hahn. Ansonsten droht eine zusätzliche Gebühr, oder es besteht die Gefahr, dass man nicht mitfliegen darf. Doch das ist noch nicht alles.

Kunden der irischen Fluglinie Ryanair sind einiges gewohnt. Immer wieder ändert die Airline, die mit Abstand für den meisten Betrieb am Flughafen Hahn im Hunsrück sorgt, ihre Gebührentabelle. Selbst für kleine Koffer als Handgepäck muss mittlerweile gezahlt werden. Nun soll es zudem „Strafen“ geben für Passagiere, die nicht zu einer bestimmten Zeit eingecheckt haben.

Wer weniger als 40 Minuten vor seinem Ryanair-Flug am Flughafen erscheint, der hat Pech gehabt. Die Check-in- und Gepäckabgabeschalter öffneten spätestens zwei Stunden vor „und schließen strikt 40 Minuten vor Ihrem Abflug“, heißt es auf der Internetseite der Airline. Wer nach dieser Zeit einchecken will, hat so Ryanair, keinen Anspruch auf den gebuchten Flug.

Gebühr in Höhe von 100 Pfunde

Wer aber zu spät kommt, dem drohen Gebühren: In britischen Medien ist zu lesen, dass Passagiere, die weniger als 40 Minuten vor dem Abflug angekommen sind, 100 Pfund zahlen mussten (circa 120 Euro) – genauso viel wie für eine Umbuchung bei einem verpassten Flug. Auf der Internetseite der Airline heißt es dazu, die Gebühr sei „nur gültig bei weniger als 40 Minuten vor und bis zu einer Stunde nach dem Abflug“. Die Passagiere müssen spätestens 30 Minuten vor dem geplanten Abflug am Flugsteig sein.

Die Fluggesellschaft Luxair, beheimatet auf dem Luxemburger Flughafen Findel, schließt die Check-in-Schalter je nach Ticket-Klasse zwischen 45 und 30 Minuten vor Abflug. Bei Eurowings am Flughafen Köln/Bonn ist ebenfalls 40 Minuten vor Abflug Schicht – die Schalter schließen. Einen Anspruch auf Beförderung haben zu spät Kommende dann nicht mehr, eine Gebühr müssen sie allerdings bislang nicht zahlen.

Der Flughafen Hahn empfiehlt Passagieren übrigens, bis zu drei Stunden vor dem Abflug da zu sein, in Luxemburg auf dem Findel sind es mindestens zwei Stunden. Am Flughafen Köln/Bonn sollten Passagiere etwa zweiweinhalb Stunden vorher erscheinen.

Ryanair will Abfertigungszeiten optimieren

Ryanair will mit den Vorgaben seine Abfertigungszeiten an den Flughäfen weiter optimieren, um so die Standzeiten ihrer Maschinen möglichst kurz zu halten. Dazu passt auch, dass die Passagiere vor dem Flug online einchecken sollen. Wer das nicht macht, der muss am Flughafen 55 Euro zahlen

Ab November kommt der nächste Schritt: Von da an können Passagiere ausschließlich digitale Bordkarten verwenden. Damit könnten fast alle Gebühren für das Einchecken am Flughafen entfallen, heißt es in einer Mitteilung. Zudem werde durch die Umstellung etwa 300 Tonnen Papierabfall eingespart. Eigentlich war die Umstellung bereits für dieses Frühjahr vorgesehen. Wegen Protesten von Passagieren wurde die Einführung verschoben.

Am Hahn stellt man sich bereits auf die Änderungen ein. Airport-Chef Rüdiger Franke teilte jüngst mit, dass es künftig Self-Drop-Off-Terminals geben soll, mit denen eine schnellere Passagierabfertigung und verkürzte Wartezeiten gewährleistet werden sollen. An den Schaltern können Passagiere ihre Bordkarte einscannen und erhalten einen Gepäckaufkleber für ihre Koffer, die sie selbst aufgeben müssen.

Ryanair veröffentlicht aktuelle Verkehrszahlen für Deutschland

Seit Monaten kritisiert Ryanair die deutschen Behörden für hohe Steuern und Gebühren – so auch im Zuge der jüngsten Verkehrsstatistik der irischen Billigairline. Demnach sei Deutschland „weiterhin der am schlechtesten abschneidende Luftverkehrsmarkt in Europa“. Ryanair spricht von 84 Prozent des Vor-Covid-Niveaus. „Flughäfen mit hohen Kosten wie Berlin, Köln und Hamburg, an denen Ryanair das Verkehrsaufkommen für den Sommer 2025 reduziert hat, sind die am schlechtesten abschneidenden Flughäfen Deutschlands“, heißt es in der Mitteilung. Am Hahn wurden seinerzeit keine Kürzungen des Angebots von Ryanair, im Gegenteil kamen zum Sommerflugplan sogar neue Ziele hinzu. tim