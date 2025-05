Wer steht künftig an der Spitze des Bildungsministeriums?

Die Bedeutung des Bildungsministeriums innerhalb der Landesregierung ist groß. Regierungschef Schweitzer will deshalb schnell handeln.

Mainz (dpa/lrs) – Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat eine schnelle Entscheidung über die Nachfolge der scheidenden Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD) angekündigt. Das Bildungsministerium sei ein zentrales Ressort in der rheinland-pfälzischen Landesregierung, sagte Schweitzer nach der Ernennung von Hubig zur Justizministerin in der neuen Bundesregierung. Die Personalentscheidung werde gut, sorgfältig und sehr bald getroffen. Die 56-Jährige ist seit 2016 Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz.