. Die Soziallotterie Aktion Mensch teilt in einer Pressemeldung mit, dass ein 59-Jähriger aus dem Kreis Neuwied das große Los gezogen hat: Er staubt einen Gewinn von 100.000 Euro ab. Der glückliche Gewinner gehört zu den rund vier Millionen regelmäßigen Teilnehmern. An die Gewinner unter ihnen hat die Aktion Mensch allein 2023 etwa 3,5 Millionen Euro ausgeschüttete, heißt es in der Pressemitteilung.

Davon profitieren allerdings nicht nur die Mitspieler. Die Aktion Mensch ist laut eigenen Angaben deutschlandweit die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich. Mit den Einnahmen, die durch den Kauf der Lose generiert werden, unterstützen die Teilnehmer verschiedene soziale Förderprojekte etwa für Kinder und Jugendliche oder Menschen mit Behinderung. Für Letztere wurden in Rheinland-Pfalz 2023 rund 7,4 Millionen Euro bereitgestellt, verkündet die Lotterie. Damit wurden sowohl kleine Förderaktionen als auch Inklusionsbetriebe oder Wohnprojekte unterstützt.