Rekordzahl an Milliardären
Wer sind eigentlich die reichsten Rheinland-Pfälzer?
In Deutschland gibt es aktuell 256 Milliardäre, eine gute Handvoll mehr als im Vorjahr.
Wer auf dieser Liste steht, hat finanziell ausgesorgt. Einmal im Jahr listet das Manager Magazin die reichsten Deutschen auf. Wir sagen, wer aus unseren Breitengraden dabei ist.

In Deutschland gibt es so viele Milliardäre wie nie zuvor. Eine Auswertung des Manager Magazins zeigt, wer die 500 reichsten Deutschen sind.

