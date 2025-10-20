Rekordzahl an MilliardärenWer sind eigentlich die reichsten Rheinland-Pfälzer?Rolf Seydewitz20.10.2025, 11:40 UhriIn Deutschland gibt es aktuell 256 Milliardäre, eine gute Handvoll mehr als im Vorjahr. Sven Hoppe/dpaWer auf dieser Liste steht, hat finanziell ausgesorgt. Einmal im Jahr listet das Manager Magazin die reichsten Deutschen auf. Wir sagen, wer aus unseren Breitengraden dabei ist. Lesezeit 2 Minuten In Deutschland gibt es so viele Milliardäre wie nie zuvor. Eine Auswertung des Manager Magazins zeigt, wer die 500 reichsten Deutschen sind. Artikel teilen Artikel teilen Ressort und SchlagwörterRheinland-PfalzFinanzen