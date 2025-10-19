Konjunkturumfrage der IHK Kein Aufschwung für heimische Wirtschaft in Sicht 19.10.2025, 12:45 Uhr

i Die Stimmung in der Wirtschaft in nördlichen Rheinland-Pfalz ist nicht gut - immerhin verzeichnet das Exportgeschäft einen leicht positiven Trend. Jan Woitas. picture alliance/dpa

Die Wirtschaft im nördlichen RLP bleibt im Stimmungstief: Der IHK-Konjunkturindex sinkt auf 85 Punkte, die Geschäftslage ist so schlecht wie seit 16 Jahren nicht. Hohe Kosten, schwache Nachfrage und politische Unsicherheit bremsen die Erholung.

Geht es um die deutsche Wirtschaft, fallen seit einer Weile unvermeidbar Worte wie Krise, Flaute und Stagnation. Immerhin: 2026 soll ein kleiner Aufschwung erfolgen, zumindest prognostizierte der Internationale Währungsfonds (IWF) kürzlich einen Zuwachs von 0,9 Prozent Zuwachs.







