Konjunkturumfrage der IHK: Kein Aufschwung für heimische Wirtschaft in Sicht
Die Wirtschaft im nördlichen RLP bleibt im Stimmungstief: Der IHK-Konjunkturindex sinkt auf 85 Punkte, die Geschäftslage ist so schlecht wie seit 16 Jahren nicht. Hohe Kosten, schwache Nachfrage und politische Unsicherheit bremsen die Erholung.
Geht es um die deutsche Wirtschaft, fallen seit einer Weile unvermeidbar Worte wie Krise, Flaute und Stagnation. Immerhin: 2026 soll ein kleiner Aufschwung erfolgen, zumindest prognostizierte der Internationale Währungsfonds (IWF) kürzlich einen Zuwachs von 0,9 Prozent Zuwachs.