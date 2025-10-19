Personalmangel in JVA Diez „Erschreckend, wie viele beim Psychiater sind“ 19.10.2025, 06:00 Uhr

i Der Haupteingang zur Justizvollzugsanstalt (JVA) Diez: Eine Person, die dort arbeitet, hat unserer Zeitung von mutmaßlichen Missständen in dem Gefängnis berichtet. Die Person möchte anonym bleiben. Thomas Frey/dpa

Eine Person, die in der JVA Diez arbeitet, hat unserer Zeitung von mutmaßlichen Zuständen innerhalb des Gefängnisses im Rhein-Lahn-Kreis berichtet. Im Gespräch ging es um Personal vor dem Burnout – und gefährliche Insassen.

Mit je einem Brandbrief hatten sich zwei Häftlinge der JVA Diez an unsere Zeitung gewandt. Es hieß darin, dass das Gefängnis im Rhein-Lahn-Kreis aktuell dem Resozialisierungsangebot nicht genügend Rechnung trage. Es herrsche massiver Personalmangel, das Gefängnis sei zudem überfüllt – weshalb es schon vorgekommen sei, dass Insassen manchmal 23 Stunden pro Tag in ihren Zellen verbringen müssten.







