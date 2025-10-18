Knappe Kassen im Karneval Narrenumzüge kämpfen mit Kosten und Sicherheitsauflagen 18.10.2025, 07:00 Uhr

i Im ganzen Lann kämpfen Veranstalter von närrischen Umzügen (hier: Rosenmontag in Koblenz) mit Sicherheitsauflagen, steigenden Kosten und zu wenig Helfern (Archivbild). Thomas Frey. picture alliance/dpa

Ob Schwerdonnerstag, Rosenmontag oder Veilchendienstag: Die Umzüge der Narren sind ausgelassene Spektakel. Hinter den Kulissen aber ist angesichts des finanziellen und organisatorischen Aufwands manche Sorgenfalte zu erkennen.

Der Mainzer Rosenmontagszug soll im kommenden Jahr aus organisatorischen und Sicherheitsgründen kürzer und kompakter werden. Etliche langjährige Teilnehmer erhielten bereits Absagen. Auch anderswo im Land kämpfen Veranstalter von närrischen Umzügen mit Sicherheitsauflagen, steigenden Kosten und zu wenig Helfern.







