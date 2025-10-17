Im Gespräch mit unserer Zeitung während seines Besuchs in Andernach wirft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen scharfsinnigen Blick auf die Lage in Deutschland. Das Staatsoberhaupt äußert dabei auch manchen hoffnungsvollen Gedanken.
Frank-Walter Steinmeier ist sichtlich erfreut darüber, wie er am Rhein empfangen wurde. „Ich habe in meinen bislang 17 Ortszeiten selten eine so durchweg gelassene Freundlichkeit erlebt wie hier in Andernach“, sagt der Bundespräsident. Er lobt die Diskussionskultur: Der politische Umgang mit vielen Themen erscheine ihm in der Stadt „vergleichsweise von Vernunft“ getragen.