Steinmeier im Gespräch „Die Deutschen lieben die Ruckrede, nicht den Ruck“ Nina Legler

Peter Meuer 17.10.2025, 17:23 Uhr

i Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt viele positive Eindrücke von seiner dreitägigen Ortszeit in Andernach mit zurück nach Berlin. Unter anderem hat ihm die Diskussionkultur in der Stadt am Rhein gefallen, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Im Gespräch mit unserer Zeitung während seines Besuchs in Andernach wirft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen scharfsinnigen Blick auf die Lage in Deutschland. Das Staatsoberhaupt äußert dabei auch manchen hoffnungsvollen Gedanken.

Frank-Walter Steinmeier ist sichtlich erfreut darüber, wie er am Rhein empfangen wurde. „Ich habe in meinen bislang 17 Ortszeiten selten eine so durchweg gelassene Freundlichkeit erlebt wie hier in Andernach“, sagt der Bundespräsident. Er lobt die Diskussionskultur: Der politische Umgang mit vielen Themen erscheine ihm in der Stadt „vergleichsweise von Vernunft“ getragen.







