Erfolg bei Meisterschaft 26 Junghandwerker sind die Nummer eins im Land 19.10.2025, 13:25 Uhr

i Lynn Neumann aus Beulich siegte bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk auf Landesebene als Fleischerin. Sie ist eine von 26 Landessiegerinnen aus dem Bezirk der Handwerkskammer Koblenz. Photo-Herzmann

Beim Landesentscheid der Deutschen Meisterschaft im Handwerk war die Handwerkskammer Koblenz mit 41 Teilnehmern so gut vertreten wie lange nicht mehr.

Die Handwerkskammer (HwK) Koblenz meldet einen beachtlichen Erfolg: 26 Junghandwerker aus dem Kammerbezirk sicherten sich kürzlich den Landessieg bei der „Deutschen Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills“ in Mainz. Mit 41 Teilnehmern war die HwK Koblenz so stark vertreten wie seit Jahren nicht mehr, teilt die Kammer mit.







Artikel teilen

Artikel teilen