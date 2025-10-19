Erfolg bei Meisterschaft: 26 Junghandwerker sind die Nummer eins im Land
Erfolg bei Meisterschaft
26 Junghandwerker sind die Nummer eins im Land
Beim Landesentscheid der Deutschen Meisterschaft im Handwerk war die Handwerkskammer Koblenz mit 41 Teilnehmern so gut vertreten wie lange nicht mehr.
Lesezeit 1 Minute
Die Handwerkskammer (HwK) Koblenz meldet einen beachtlichen Erfolg: 26 Junghandwerker aus dem Kammerbezirk sicherten sich kürzlich den Landessieg bei der „Deutschen Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills“ in Mainz. Mit 41 Teilnehmern war die HwK Koblenz so stark vertreten wie seit Jahren nicht mehr, teilt die Kammer mit.