Opernpremiere in Koblenz Die ganz große Oper im Theaterzelt Claus Ambrosius 14.05.2026, 15:21 Uhr

i Großartige Darsteller der Titelpartien in "Antony and Cleopatra" sind Andrew Finden und Danielle Rohr in der Koblenzer Neuproduktion der Oper von John Adams. Matthias Baus für das Theater Koblenz

Zwischen antikem Machtkampf und intimem Beziehungsdrama: Das Theater Koblenz feiert mit „Antony and Cleopatra“ eine visuell wie musikalisch überwältigende deutsche Erstaufführung.

Das Beste kommt zum Schluss: Während sich die zweite Ausweichspielzeit des Theaters Koblenz im Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein ihrem Ende zuneigt, wird dort noch einmal das ganz große Besteck herausgeholt. Mit John Adams’ Oper „Antony and Cleopatra“ wagt sich das Haus an ein Werk, dessen Realisierung selbst für große Opernhäuser keine Selbstverständlichkeit ist – und das ausgerechnet in Koblenz seine deutsche Erstaufführung erlebt.







Artikel teilen

Artikel teilen