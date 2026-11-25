In einer Debatte im Parlament werden Aussagen von CDU-Fraktionschef Gensch zu Klima- und Wirtschaftspolitik kritisch aufgegriffen. Es geht auch um ein die Landesregierung beratendes Gremium.

Mainz (dpa/lrs) – In einer klimapolitischen Debatte im rheinland-pfälzischen Landtag hat die Grünen-Fraktion dem CDU-Fraktionschef Christoph Gensch einen zu starken Fokus auf die Wirtschaft vorgeworfen. Der klimaschutzpolitische Sprecher der Grünen, Fabian Ehmann, sagte in Mainz, Pflegeheime und Krankenhäuser seien nicht auf den vergangenen Hitzesommer vorbereitet gewesen. In Wohnungen im Dachgeschoss sei es teils 40 Grad heiß gewesen. Ob hier der Laden funktioniert habe, fragte Ehmann.

Der Grünen-Politiker spielte damit auf Aussagen Genschs in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. Dabei hatte der CDU-Fraktionschef gesagt, für seine Partei müsse Wirtschaftspolitik eindeutig vor Klimaschutzpolitik gehen. «Der Laden muss laufen», hatte Gensch gesagt. «Wenn wir hier alle nur noch im Grünen sitzen, ist keinem geholfen.»

Klimaschutzbeirat auch Teil der Debatte

Ehmann entgegnete im Parlament: «Wer versucht, Wirtschaft und Klimaschutz gegeneinander auszuspielen, wie Sie es versucht haben mit ihren Ausführungen, hat die Rechnung der Klimakrise nicht verstanden.»

In der Debatte kritisierten die Grünen auch, dass das SPD-geführte Wirtschaftsministerium eine Reihe von Verbänden aus dem Klimaschutzbeirat ausgeschlossen hatte – darunter den Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), die Verbraucherzentrale und den Verband der Chemischen Industrie (VCI). Im Fall von BUND und VCI wurde der Schritt inzwischen wieder rückgängig gemacht.

Ebling-Spitze Richtung Grüne

Ehmann warf Wirtschaftsminister Michael Ebling (SPD) «stilloses Verhalten» vor. Der CDU-Parlamentarier Jürgen Schmied sagte, die schwarz-rote Landesregierung habe sich für einen kleineren, stärker wissenschaftlich orientierten Beirat entschieden. «Das ist eine nachvollziehbare Entscheidung.»

Ebling betonte: «Mir sind Beiräte wichtig und mir sind alle wichtig, die sich aktiv daran beteiligen.» Es müsse aber nach einer Veränderung der Ressorts in einer Regierung auch mal gefragt werden dürfen, ob manches an der einen oder anderen Stelle besser gemacht werden könne. Mit den Verbänden sei er im Austausch gewesen. Klar sei, dass auch weiterhin alle Perspektiven in der Klimapolitik berücksichtigt werden. In «bürokratischen Liebhabereien der Grünen» wolle er sich jedoch nicht verlieren.