ark würdigt Höhr-Grenzhausen Über eine Stadt, in der die Kunst wurzelt – und wächst Stefan Schalles 25.11.2026, 13:43 Uhr

i 17 hochkarätige Positionen der Glas- und Keramikkunst, allesamt mit Höhr-Grenzhausen-Bezug, sind in der neuen Ausstellung der Arbeitsgruppe Rheinland-Pfälzischer Künstler im Koblenzer Haus Metternich zu sehen, darunter auch die wundersamen Pflanzengebilde Masami Hirohatas. Stefan Schalles

Als Unesco-„Creative City“ lockt und verbindet Höhr-Grenzhausen Kreative aus der ganzen Welt, ist internationales Zentrum der Glas- und Keramikkunst – und fliegt doch ein Stück weit unter dem Radar. Zu Unrecht, wie eine neue Schau in Koblenz zeigt.

Glücklich sind in einer atemlos rasenden, künstlich durchdigitalisierten Welt all jene, die sich im Realen noch zu verorten wissen, nicht nur scheinbar fest verankert sind. Überaus zeitgemäß im Denken zudem auch die, die eben diese Thematik aufgreifen, einen Moment lang innehalten und sich bewusst werden über das verbindend Prägende – so wie es nun auch die Arbeitsgruppe Rheinland-Pfälzischer Künstler (ark) in ihrer neuen Ausstellung tut.







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